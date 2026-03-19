VSquare: Fegyverszállítás közben akarták tetten érni a TEK által lekapcsolt ukránokat, de ez nem jött össze, a NAV-nál kiakadtak az ügy miatt

2026-03-19 21:40:00 CET

Személyesen a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára irányította a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti központjából az ukrán pénzszállítók elleni akciót - írja hírlevelében a VSquare.

Farkas Örs a polgári hírszerző szolgálatokért felelős államtitkára és egyben Rogán Antal egyik legfontosabb embere. A magyar hírszerzés 2026 eleje óta figyelte az Oscsadbank Ausztria és Ukrajna között közlekedő pénzszállítmányait. A megfigyelés részben külföldön zajlott: feltérképezték, melyik bécsi szállodában szálltak meg az ukrán őrök, és milyen útvonalakon haladtak Ausztrián belül, feltárták a szokásaikat és rutinjukat. Az A terv az volt, hogy fegyverszállítás közben érik tetten őket, ami alapot adhatott volna egy terrorizmusról vagy illegális fegyverkereskedelemről szóló narratívához. Ennek érdekében a rajtaütést a TEK-re bízták.

A művelet azonban nem a tervek szerint alakult. A rajtaütés után kiderült, hogy az ukránoknál minden – az okmányoktól a pénzmozgásokig, sőt, maga a szállítás is – teljesen szabályos volt.

Az ukrán sofőröknél és őröknél még fegyver sem volt. Több, az ügy részleteit ismerő forrás szerint gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy sem a rajtaütésnek, sem az azt követő őrizetbe vételnek, a kísérők kiutasításának, vagy éppen az ügyvédek nélkül zajló kihallgatásoknak nem volt jogalapja.

Ekkor elővették a B tervet: utasították a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy indítson pénzmosás miatt vizsgálatot, így utólag lehet jogi keretet adni a történetnek.

A lépés még a NAV-on belül is nagy felháborodást váltott ki, mivel kezdetben a saját pénzmosás elleni egységüket sem vonták be.

A művelet rögtönzött és politikailag vezérelt jellegét jól mutatja egy árulkodó részlet: a „háborús maffia” narratíva ellenére a katonai hírszerzést egyáltalán nem tájékoztatták az akcióról. A honvédelmi minisztériumot is csak akkor vonták be, amikor a TEK a művelet közben szembesült azzal, hogy nincs megfelelő járműve a lefoglalt ukrán járművek és rakományuk elszállítására. Emiatt katonai segítséget kellett kérniük.

A művelet szervezői szerint az akció legfontosabb eredménye az volt, hogy annak híre gyorsan eljutott Volodimir Zelenszkijhez. Az ukrán elnök még aznap, március 5-én egy sajtótájékoztatón olyan kijelentést tett, amelyet sokan személyes fenyegetésként értelmeztek Orbán Viktorral szemben: arról beszélt, hogy megadná katonáinak annak a személynek a címét, aki blokkolja az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi támogatást. Emiatt az Orbán-kormányban úgy vélik, hogy sikerült a provokáció, mivel olyan reakciót tudtak kiváltani Volodimir Zelenszkijből, amelyből politikai előnyt tudtak kovácsolni.