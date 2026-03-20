A Tisza Párt javára lépett vissza a Jobbik szatmári képviselőjelöltje

képviselőjelölt;visszalépés;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;parlamenti választás;Jobbik ;Tisza Párt;

2026-03-20 11:09:00 CET

Földi István kifejtette, nem hátrál meg, politikai közössége tagja marad, de félreáll azért, hogy véget vessenek az elmúlt 16 év reménytelenségének.

„Bejelentés: döntöttem! Visszalépek” – vette észre a Telex Földi Istvánnak, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében indult képviselőjelöltjének pénteki bejegyzését. A politikus a Tisza Párt nevét nem írta le, de egyértelműen fogalmazott, amikor azt írta, hogy a legerősebb ellenzéki párt és annak a jelöltjének a javára lép vissza.

„Nem meghátrálok! Hanem félreállok azért, hogy nagyobb esélye legyen annak, amiért mindannyian küzdünk hosszú évek óta. Mert van egy határ, amit már régen átléptek. Tizenhat éve tiporják sárba Szatmár-vidéket és az egész országot. Tizenhat éve nézzük, hogyan válik a reményből kiábrándultság, a munkából kilátástalanság, a közösségekből pedig széthúzás. Ennek véget kell vetni, most!” – fogalmazott a visszalépő jelölt,

Földi István kifejtette, hogy amikor elindult az országgyűlési képviselő-jelöltségért a Jobbik színeiben, a hazáját és benne a Szatmár-vidéket akarta szolgálni, azt a közösséget, amely az elmúlt évtizedekben több lett számára, mint politikai közeg. – Egy olyan döntést kellett meghoznom, amely túlmutat személyes ambíciókon, túlmutat egyéni utakon – szögezte le a politikus, aki megnyugtatta támogatóit, hogy nem búcsúzik, velük a közös munkát más formában folytatja.

Korábban szintén a Telex számolt be arról, hogy egy másik jobbikos, Staudt Máté is visszalépett a képviselőjelöltségtől Budapest 10-es számú, budafoki választókerületében. Ő arra hivatkozott, hogy a választói visszajelzéseket mérlegelve döntött, azonban a Tisza Pártra nem utalt. A választókerület ellenzéki szavazóit arra biztatta, hogy a választáson azt a jelöltet támogassák, akit a legalkalmasabbnak tartanak a változás érdekében.