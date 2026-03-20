Igazságszérumot adtak a magyar hatóságok az egyik elfogott ukrán pénzszállítónak

Igazságszérumot kapott fogva tartása során az egyik elfogott ukrán pénzszállító – írja forrásaira hivatkozva a The Guardian.
Az alkalmazottakat 24 órán át tartották fogva, ennek nagy részét bekötött szemmel és bilincsben töltötték. Végül kitoloncolták őket Ukrajnába. Ezen idő alatt az egyik férfinak - aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársa volt - akarata ellenére egy injekciót adtak be. Ez egy nyugtató hatású anyagot tartalmazhatott, amelynek célja az volt, hogy a kihallgatások során beszédesebbé tegye az érintettet. A beszámolók szerint azonban ez az igazságszérum a cukorbeteg férfinál súlyos vérnyomáskiugrást okozott, amelynek következtében elvesztette az eszméletét, majd kórházba szállították.
Egy ukrán forrás szerint az eljárás a KGB módszereire emlékeztetett, mivel a szervezet által foganatosított kihallgatások során alkalmaztak úgynevezett igazságszérumot. Az anyag nyomait kimutatták a férfi vérében azt követően, hogy visszatért Ukrajnába. A The Guardian nem látta a vizsgálati eredményeket, és az állításokat sem tudta függetlenül megerősíteni. Az elfogott ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt megerősítette, hogy az egyik férfi - tiltakozása ellenére - valóban kapott egy ismeretlen összetételű injekciót. Egy magyar rendőrségi forrás a lapnak azt mondta, hogy kollégáitól úgy értesült, hogy injekciót adtak be, annak tartalmáról azonban nem volt tudomása.
Ukrajna egy GPS-nyomkövető adatai alapján tudta beazonosítani a konvoj helyzetét, mivel az egyik jármű jele a Terrorelhárítási Központ (TEK) területére mutatott. Később több órába telt, mire a magyar hatóságok elismerték, hogy őrizetbe vették a pénzszállító munkatársait. Egy magyar rendőrségi forrás szerint a művelet összességében szakszerűtlenül zajlott, csak a TEK-en belül sem mindenki értett egyet a végrehajtásával. A magyarok állítólag elképzelni sem tudták, hogy az ukrán pénzszállító járműveket GPS-nyomkövetővel is ellátták, csak a hírekből jöttek rá, hogy az ukránok tisztában vannak azzal, hol tartják fogva a pénzszállítóikat.