Az ukrán elnök optimista, hogy országa a magyar vétó ellenére is hozzájut a 90 milliárd eurós hitelhez

2026-03-20 20:18:00 CET

Konkrétumokat nem említett, és azt sem árulta el, mi lenne a módszer.

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsAppon keresztül tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az államfő arra a kérdésre válaszolt, hogy milyen lehetséges jövőbeli hatása lehet Ukrajnára annak a helyzetnek, hogy az Európai Unió szintjén blokkolják a 90 milliárd eurós hitel végleges jóváhagyását. Az ukrán elnök megjegyezte, hogy ezt a kérdést megvitatta az Európai Unió vezetőivel, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

„Optimisták vagyunk. Meg fogják találni a módját annak, hogyan finanszírozzanak bennünket. Az általunk egyeztetett összegből az első részletet 2026 áprilisában várjuk” - jelentette ki Volodimir Zelenszkij. A politikus véleménye szerint az Európai Uniónak meg kell találnia a kiutat a jelenlegi helyzetből, és biztosítania kell Ukrajna számára a pénzügyi támogatást. „Mindenesetre, még ha csupán átmeneti, alternatív megoldásokat találnak is, az EU-nak meg kell találnia a kiutat ebből a helyzetből” - mondta.