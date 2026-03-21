Az Egyesült Államok egy hónapra feloldotta az iráni kőolajra kivetett szankciókat

Az Egyesült Államok péntektől 30 napra feloldotta az iráni kőolaj tengeren történő vásárlására kivetett szankciókat, a Trump-adminisztráció ezzel a lépéssel csökkentené az iráni háború miatt megugró üzemanyagárakat, amelyek miatt veszélyben látják a Republikánus Párt idén novemberben esedékes félidős választási sikerét – derült ki a Reuters összefoglalójából. – A feloldás után mintegy 140 millió hordó kőolaj jelenhet meg a világpiacon, enyhítve az energiaellátásra nehezedő nyomást – indokolta a lépést Scott Bessent pénzügyminiszter az X-en.
A Reuters szerint ugyanakkor a Fehér Ház döntése mögött a novemberi félidős választások republikánus kudarcától való félelem, a kongresszusi többség elvesztésének a lehetősége áll. A kőolajár drágulása nem csak a vállalkozásokat, hanem az amerikaiakat is sújtja. Azt nem tudni, hogy az Egyesült Államok is venne-e iráni kőolajat, amelyre jelentős mértékben nem volt példa 1979 óta, annyi bizonyos a most április 19-ig tartó intézkedés nem vonatkozik Kubára, Észak-Korea és az oroszok által megszállt Krím félszigetre sem.
A lépés várhatóan Ázsiát, a közel-keleti olaj legnagyobb felvásárlóját segíti leginkább. Chris Wright energiaügyi miniszter szerint a készletek három-négy napon belül megérkezhetnek Ázsiába, és a következő másfél hónapban finomítás után piacra kerülhetnek – emelte ki a Reuters, emlékeztetve, hogy korábban enyhítettek az orosz olajra kivetett szankciókon is. A globális kőolaj- és cseppfolyósított földgázkészletek mintegy 20 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson, és az árak három hét alatt csaknem 50 százalékkal emelkedtek.