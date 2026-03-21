Javier Milei Budapesten: Az elsődleges szempont mindig az erkölcs, a második a gazdasági hatékonyság és csak az utolsó a politikai haszon

2026-03-21 21:26:00 CET

Az Orbán Viktor által a globális értékek rocksztárjaként emlegetett argentin elnök meglepő módon több, a jelenlegi magyar kormány által is megszívlelendő gondolattal állt elő a CPAC Hungary konferencián.

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez – jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián. A dél-amerikai ország államfője tanácsokat is adott az öreg kontinensnek – Európának vissza kell nyernie a saját történelmébe vetett bizalmát, maga mögött kell hagynia az állandó bűntudatot, és ezen az úton Magyarországnak központi szerepe lehet, Orbán Viktor pedig az egyik legmeghatározóbb és legbátrabb hang lehet, amely Európát visszavezeti a helyes útra – bókolt a házigazdának, viszonozva annak köszöntőjét, amelyben Argentínát a jobboldali erők bástyájának, és elnöke a globális értékek rocksztárjának nevezte.

Javiert Milei, a libertárius, korábban láncfűrésszel kampányoló politikus szerint Magyarországot és Argentínát a szabadság szeretete fűzi össze. Ugyanakkor azt mondta – A politikai döntéshozatalok során az elsődleges szempont mindig az erkölcs kell, hogy legyen, a második a gazdasági hatékonyság és csak az utolsó a politikai haszon. Számos ország szenvedett attól, hogy a politikusok arroganciája miatt a politikai haszonszerzés került az első helyre a döntéshozatal során.

Megszívlelendő szavaira az államfő azonban a múltból hozott példát, megemlítve a Szovjetuniót, Kubát és Argentína elmúlt 100 évét. Szerinte ugyanis ezekben a rendszerekben a szabadságot feláldozták az állítólagos hatékonyság oltárán, valójában azonban a politikai haszon érdekében. Kivételt tett az Európai Unióval, és

a jelenlegi brüsszeli vezetést kritizálva kiemelte: valahányszor az európai politika rossz döntést hozott, azt mindig valamilyen nemes cél nevében tette.

– Ez azonban egy trükk, egy átverés, mert a nemes cél mögött valójában konkrét politikai számítás húzódik. Minden támogatás egy megvásárolt szavazat, minden nyitott határ egy kibővített választói névjegyzék. Amikor a hatalom elvesz azoktól, akiknek több van, hogy a szegényeket támogassa, megsérti a magántulajdont – hívta fel a figyelmet.

Javier Milei a konzervatívok kedvelt témáját, a migrációt is szóba hozta, azt gazdasági problémaként bemutatva. A gazdaságot egy tortához hasonlítva azt mondta: arra koncentrálnak, hogy kinek mekkora szelet jár a tortából, ahelyett, hogy a torta növelésére összpontosítanának. A migráció pedig válogatás nélkül növeli a tortából részesülők számát anélkül, hogy bármilyen hozzájárulást követelne cserébe. – Ezzel becsapják azokat a polgárokat, akik sok éven át fizették az adókat, és ezért viszonzásul egy összeomló rendszert kapnak. Ennek eredményeként Európa stagnál, jogállamiság nélkül maradt, és ma már nyilvánvaló, hogy vezetőinek politikai hitelessége is nulla. Ma a világrend átalakulásának a tanúi vagyunk, a morális iránytű nélküli globális együttműködés korszaka véget ért. Magyarország és Argentína pedig két olyan ország, amelyek nyitottak a változásra.