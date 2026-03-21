A DK arra készül, hogy kormányváltás után a jogállam helyreállítása és a korrupció elleni fellépés az ő javaslatai alapján valósul meg

2026-03-21 20:53:00 CET

Dobrev Klára, az ellenzéki párt elnöke immár a tizenkilenecedik törvényjavaslatukat ismertette, amelyeket – parlamentbe jutásuk esetén – az új Országgyűlésnek nyújtanának be.

A DK kormányváltás utánra szánt tizenkilencedik törvényjavaslata a jogállam helyreállításáról, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítéséről és a korrupció elleni fellépés valódi eszközeinek megteremtéséről szól – derült ki a Demokratikus Koalíció lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Kiemelték, hogy felkészültek a kormányváltás utáni időkre, és kész törvényjavaslatokkal készülnek, amelyeket terveik szerint a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein benyújtanak.

– Az elmúlt években a fékek és ellensúlyok rendszere meggyengült, a korrupciós ügyek következmények nélkül maradnak, az ügyészség nem független, a közpénzek felhasználása átláthatatlan. Ennek következményeként Magyarország nem jut hozzá a neki járó uniós forrásokhoz, mert nem teljesíti a jogállamisági feltételeket. A DK a kormányváltás után alapjaiban építené újjá a jogállami intézményrendszert – írták, tételesen felsorolva:

Megerősítenénk a bíróságok függetlenségét, önálló költségvetési garanciákkal és az Országos Bírói Tanács jogköreinek bővítésével.

Átalakítanánk az Alkotmánybíróság működését: szélesítenénk az állampolgárok jogorvoslati lehetőségeit, és visszaállítanánk a korábbi jogállami gyakorlat folytonosságát.

Kizárnánk, hogy közhatalmat gyakorló szervek politikai célból az Alkotmánybírósághoz forduljanak, és ezzel blokkolják a jogállami működést.

Biztosítanánk, hogy a magyar bírák szabadon fordulhassanak nemzetközi bíróságokhoz, minden politikai korlátozás nélkül.

Megerősítenénk az ügyészség függetlenségét: megszüntetnénk a politikai befolyás lehetőségét, és kizárnánk a legfőbb ügyész újraválasztását.

Az ügyészi szervezeten belül a fegyelmi jogkört független testületekhez telepítenénk, hogy megszűnjön a retorzió és az önkény lehetősége.

– Magyarországon nem lehet többé következmények nélküli korrupció, nem lehet politikai befolyás alatt működő igazságszolgáltatás, és nem lehet gyenge jogállam. Ennek és az uniós források visszaszerzésének egyetlen garanciája van: ha az erős baloldal része lesz a következő parlamentnek – ezekkel a szavakkal ajánlotta pártját a szavazók figyelmébe Dobrev Klára.