Orbán Viktor sötéten látja a jövőt, szerinte hiába győznek az izraeliek és az amerikaiak Iránban

2026-03-22 21:10:00 CET

A miniszterelnök szerint Irán képes marad arra, hogy elzárja a világ kőolaj- és földgázkészletének egy részét.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel ült le Orbán Viktor beszélgetni a kormánypárti Patrióta műsorában, ahol előkerült az iráni háború ügye is, amivel kapcsolatban úgy tűnik, a miniszterelnök sem egészen érti szövetségese, az Izrael oldalán a háborúba beszálló Donald Trump elképzeléseit.

A miniszterelnök kifejtette, hogy őt nem az érdekli, kinek van igaza, hanem az, hogy ennek az egésznek milyen hatása lehet Magyarországra nézve. Mint fogalmazott, „intellektuális gondot okoz” számára a helyzet és a lehetséges forgatókönyvek nyomon követése. Orbán Viktor szerint először is meg kell érteni, hogy mit is jelent a győzelem. – Mert az amerikaiak bejelentik folyamatosan, hogy ők győztek.

És katonai értelemben nyilvánvalóan olyan erőfölényre tettek szert, ami győzelemnek tekinthető. És? De i történik?

– tette fel a kérdést Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ugyanis eközben az irániaknak megvan az a képessége, hogy államként működjenek, igaz, hogy szétdarabolt államként, de államként működnek, fegyveres erőkifejtésre képesek. Ennek a mértéke nem hasonlítható össze az amerikai-izraeli képességgel, de kárt okozni képes - állapította meg a miniszterelnök. – Most már ugye lövik az energialétesítményeket is, már az irániak is lövik. A Katarnak okozott kár nem csak abból áll, hogy a világ legnagyobb LNG-termelőhelye megrongálódottt, hanem ha jól értettem, négy és fél év a helyreállítás. Tehát nem átmenetileg esett ki egy kapacitás a világ földgázellátásából, hanem négy és fél évre esett ki - jelezte.

Orbán Viktor úgy folytatta, sötétek a kilátások, „mert rombolás, ami ott történik”, hiába van vége a háborúnak, vagy nyerik meg az amerikaiak, közben azok a kapacitások kiestek, azok hiányoznak a világgazdaságból. Tehát a kormányfő szerint azt kellene megtudni, hogy ha katonai téren győz is az izraeli és az amerikai hadsereg, azt mit jelent a valóságban. – Attól tartok, hogy nem jelent semmi jót – jelentette ki, mondván, hiába van katonai győzelem, az irániak képesek maradnak arra, hogy elzárják a világ kőolaj- és földgázkészletének egy részét.

Mint ismert, Donald Trump Nicolás Maduro venezuelai elnök január 3-i elrablása után február 28-án Izrael oldalán beszállt az Irán elleni háborúba, de fenyegetőzik újabb konfliktusok kirobbantásával is. Ez Orbán Viktor számára igencsak kellemetlen, tekintve, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete évek óta a béke zálogaként emlegette az amerikai elnököt.

A kialakult helyzet láthatóan a kormányzati kommunikációban is zavart okozott: amikor ugyanis a 444 megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy Donald Trump elvárására hajlandó lenne-e Magyarország is katonailag részt venni az iráni háborúban, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy válaszolt, ha érkezik ilyen kérés, megfontolnák. Az elszólás kísértetiesen emlékeztetett Márki-Zay Péter négy évvel ezelőtt kijelentésére: – Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen. (...) Természetes, hogy a NATO tagjaként minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. (...) Hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. De egyelőre erről szó sincs – mondta az orosz-ukrán háború kitörése előtt kilenc nappal az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje.

A Tisza Párt ennek ellenére persze lecsapta a magas labdát és Magyar Péter az Orbán-kormány iráni háborúban való részvételi szándékával vádolta meg a kabinetet. A Tisza Párt elnöke szerint az is erre utal, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter többszöri kérdésre sem volt hajlandó egyértelműen leszögetni, hogy nem lesz ilyen jellegű katonai részvétel, csak azt ismételte, hogy nem kommentálja a csapatmozgásokat. Az egészet Magyar Péter összekötötte azzal is, hogy JD Vance amerikai alelnök várhatóan Magyarországra érkezik.