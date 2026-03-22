Füttykoncerttel, mocskosfideszezéssel fogadták Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen, a miniszterelnök visszaszólt

2026-03-22 18:55:00 CET

A kormányfő többször is üzent az ellentüntetőknek a beszéde közben.

Ellentüntetők fogadták Orbán Viktort hódmezővásárhelyi országjárásán, és bár a demonstrálókat távol tudták tartani, a füttykoncert és esetenként a „Mocskos Fidesz!” rigmus még a miniszterelnök saját közvetítésén keresztül is hallatszott.

A kormányfő beszéde nagyrészt most is a háborús riogatással és az Ukrajna elleni uszítással telt ki a kormányzati családpolitikai eredmények és az állítólag szörnyű nyugat-európai helyzet vázolása mellett. Ami új volt, hogy Dunaújvárossal ellentétben a miniszterelnök többször üzent az ellentüntetőknek.

Azt látom, hogy ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek, mi meg közben csak az országról, meg csak a magyar emberekről beszélünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, nem lehet egy haza jövőjét dühre és gyűlöletre építeni. Ezért csak annyit kívánok innen oda hátra a tiszásoknak: ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket! Tisztelt hölgyeim és uraim, mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, ez a különbség köztünk és köztük” - fogalmazott a kormányfő a beszéd egyik pontján, közben az ellentüntetők tömege egyre hangosabban zendített rá, mire az összegyűlt fideszesek igyekeztek túlkiabálni őket. Ezeket a közjátékokat néhol hallani az Orbán Viktor YouTube-csatornáján zajló élő közvetítésben is.

Alig öt perccel később Orbán Viktor újra a tüntetőkhöz és Márki-Zay Péterhez intézte szavait: – És hogy az önök polgármestere is hallja, meg a tiszások is hallják: a háború árnyékában, kedves vásárhelyiek, megdupláztuk Magyarország közvagyonát, soha ilyen magas devizatartalékunk nem volt. 2010-ben az aranytartalékunk 3 tonna volt, ma 103. Kedves polgármester úr, kedves tiszások, mi megdupláztuk a magyar közvagyont! – állította, már szinte kiabálva a miniszterelnök.

Úgy 7-8 perccel később ismét egy üvöltözéspárbaj szakította meg a beszédet, amelyre a miniszterelnök úgy reagált, hogy – Nem lehet könnyű arra ott hátul tiszásnak lenni. Brüsszel, a tiszások és Ukrajna összejátszik a magyar emberek ellen - mondta a kormányfő, közben az ellentüntetőkre mutatva. Ezt követően úgy fogalmazott, ő megérti, hogy „a tiszások szeretnének már valamilyen sarzsit meg hivatalt, szeretnének hatalmat, és azt is megérti, hogy egy fiatalember miniszterelnök akar lenni”, de a kérdés az, hogy mikor, minek van itt az ideje, és a mostani bajok elhárításához tapasztalat, hideg vér, tiszta fej és biztos kéz kell, ez szerinte csak a Fidesznél van meg, magán kívül nem lát mást, aki meg tudná védeni Magyarországot.

Végezetül a kormányfő megköszönte a tömegnek, hogy meghallgatták. – Köszönöm önöknek, hogy a tiszásokkal is megismertették a valós erőviszonyokat. Nagyon fontos, hogy az ember megtanuljon kesztyűbe dudálni, hát így megy ez, kedves tiszások. Majd még egyszer megköszönte a fideszes egybegyűlteknek, hogy „az ott hátul kiabálókkal szemben” végig őt támogatták.