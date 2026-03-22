Nagy Feró a kiszivárgott DPK-szerződésről: Sajnos ez a pénz csak papíron van, nem a zsebemben

2026-03-22 21:15:00 CET

A Magyar Péter által megosztott dokumentumban feltüntetett fellépési díjak címzettjei több ponton sem egyeznek a szeptember 20-i rendezvényen ténylegesen fellépők névsorával, ennek ellenére az ellenzéki párt hitelesnek tartja azt.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter megosztott egy dokumentumot, amely arról szól, hogy a 2025. szeptember 20-i budapesti DPK-találkozón pontosan mi mekkora anyagi tétel volt és végeredményként egy több mint 390 millió forintos összeg jött ki. Ebben összesen egy 15 és fél millió forintos tételt tett ki a produkciós szereplők, köztük az esemény fellépőinek díjazása, azonban a dokumentumban több furcsaság is van.

Ezek közül a legszembetűnőbb az, hogy olyan, Fidesz-közeli előadók részére is fel van számolva milliós fellépési költség, akik aznap nem is léptek fel. Ilyen volt Radics Gigi, Nagy Adri és Nagy Feró is. Ellenben színpadra lépett aznap Lakatos Mónika és a Romenga zenekar, valamint Szarka Tamás is, akiknek a neve azonban nem szerepel a listán.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a dokumentum hamis-e, vagy esetleg a feltüntetett szereplők anélkül is megkapták-e a pénzt, hogy felléptek volna a rendezvényen. A Telex elérte a témában Nagy Ferót, aki azt mondta, szerinte a szerződés nem hiteles, ő maga ott volt ugyan a rendezvényen, de nem lépett fel. A kormánypárti énekes tagadta, hogy azért fizettek volna neki, hogy csak jelen legyen, elmondása szerint még a menedzserét is felhívta, hogy mi ez a dokumentum. Végül igenlően válaszolt arra a kérdésre, hogy akkor a neve mellett jelzett másfél milliós összeg ezek szerint csak papíron létezik-e. „Igen, sajnos csak azon van, nem az én zsebemben” - fogalmazott.

Nagy Botond, Nagy Feró menedzsere szintén nem emlékszik ilyen szerződésre. A menedzser szerint nem politikai eseményeknél ugyan elő szokott fordulni olyan, hogy egy felkérés csak a zenész jelenlétére szól, de ezekért általában nem szoktak fizetni.

A Tisza Párt ennek ellenére a Telex megkeresésére azt közölte: „A dokumentum hiteles. Az, hogy utolsó pillanatban cserélődnek fellépők, az nem cáfolja a dokumentum valódiságát. Az említett celebek a későbbi DPK-gyűléseken már ott voltak.” A párt szerint nyilvánvalóan tiltott pártfinanszírozásról van szó, ezért a kérdéseket az Állami Számvevőszéknek és a szerződő feleknek kellene feltenni.

Miután a dokumentum alapján a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fizette ki a 390 millió forintot, a jelzett bankszámla pedig az online fellelhető információk értelmében a Human Telex Agency Kft.-hez tartozik, a lap mindkét céget, valamint Radics Gigi menedzsmentjét és Oláh Gergőt is kereste, de lapszemlénk írásáig nem kapott választ tőlük.