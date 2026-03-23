Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalás miatt nyomoz a rendőrség a röplabdaszövetségnél

2026-03-23 06:53:00 CET

A tavaly október 22-én megtartott küldöttgyűlés előtt a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) tízfős elnökségéből öt mondott le a posztjáról: Gál László alelnök, Klauser Róbert, Kocsik-Bogár Anita, Puszta Balázs és Kovács Szilárd. Távozásukat azzal indokolták, hogy mivel elnökségi tagok, a teljes vagyonukkal felelnek, ezért indokoltnak érezték, hogy tisztán lássanak, de folyamatosan akadályokba ütköztek. A lemondott tagok és a korábbi válogatott játékos, Veres Péter, a már korábban távozó operatív igazgatóval, Slenker Gergellyel kiegészülve számviteli problémák miatt az ügyészséghez fordult – írja a Telex.

Mivel az MRSZ kiemelten közhasznú testület, a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el, ezért nem is mehettek volna a rendőrségre. A portál szerint a példátlanul drasztikus akció figyelemfelhívás volt, mert a szövetség működését átláthatatlannak minősítették, noha az ellenőrző testület nem talált nagyobb hiányosságokat. Mint azt a Telex megtudta,

az ügyészség a lépést feljelentésnek értékelte, a rendőrség pedig még novemberben elkezdte a nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt.

Ennek büntetési tétele akár tíz év is lehet.

Egyébként – mivel öt elnökségi tag maradt, András Krisztina, Szaniszló Szilvia, Mári Róbert, Sára Botond főispán és Veres Péter – a Vatai Gabriella elnök vezette testület még éppen határozatképes, így nem volt szükség új választás kiírására.