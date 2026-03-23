Az Európai Unió kizárja Magyarországot az érzékeny tárgyalásokról, mert aggódik, hogy az Orbán-kormány szivárogtat a Putyin-rezsimnek

2026-03-23 09:14:00 CET

A Politico öt diplomáciai forrásra hivatkozva ír erről. Április 12-ig hivatalosan nem fognak lépni.

Az Európai Unió korlátozza a bizalmas anyagok áramlását Magyarország felé, és a vezetők kisebb csoportokban ülésezhetnek – írja öt diplomáciai forrásra hivatkozva a Politico.

A Politico forrásai szerint bár aggódnak az érzékeny információk esetleges, Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt, az április 12-i magyarországi parlamenti választásra gyakorolt ​​lehetséges hatás miatt nem lesz hivatalos uniós válasz.

A kizárásról szóló hír előjátékaként Donald Tusk lengyel miniszterelnök, az Európai Tanács volt elnöke vasárnap egy X-bejegyzésben régóta fennálló gyanúként figyelmeztetett, hogy Oroszországgal bizalmas információkat oszthat meg az Orbán-kormány. „A hír, hogy Orbán emberei minden részletről tájékoztatják a Putyin-rezsimet az EU Tanácsának üléseiről, senkit sem érhet meglepetésként” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólal fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mond, amennyi muszáj.

Mint megírtuk, a The Washington Post által feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a Politicónak azt mondta, a hétvégi beszámolók „álhírek”, amelyek „kétségbeesett reakciót” jelentenek arra, hogy Fidesz lendületbe jött a választási kampányban.