Irán megtorlással reagálna Donald Trump ultimátumára, nő a bizonytalanság az olajpiacokon

2026-03-23 08:26:00 CET

A hírek szerint Tel-Avivban és Ciszjordániában működésbe léptek a légvédelmi szirénák, Khorramabad városában egy lakóövezetet ért támadás, egy Rijád irányába indított rakétát pedig elfogtak.

Irán arra figyelmeztetett, hogy csapást mérhet az energia- és vízellátási infrastruktúrára a Perzsa-öböl térségében, amennyiben Donald Trump amerikai elnök – beváltva fenyegetését – megtámadja az iráni erőműveket – írja a Reuters.

Trump nem sokkal korábban közölte, 48 órás ultimátumot ad Iránnak, hogy nyissa meg a lezárt Hormuzi-szorost, ha pedig nem teszi, az Egyesült Államok megsemmisíti a perzsa ország atomerőműveit.

A civil infrastruktúra ellen irányuló, kölcsönös csapások lehetősége csak tovább növelte a bizonytalanságot az olajpiacokon, így az árak ingadozva indítottak az ázsiai kereskedésben.

Vasárnap este Tel-Avivban és Ciszjordániában is működésbe léptek a légvédelmi szirénák, Iránból érkező rakétákra figyelmeztetve. Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőn, kora reggel bejelentette, hogy nagyszabású, az infrastruktúrát célzó légicsapásokat indított Teheránban.

Iráni hírügynökségek eközben arról számoltak be, hogy egy gyerek meghalt és több ember megsérült Khorramabad városában, ahol egy lakóövezetet ért légicsapás. Urmia városában a hírek szerint ugyancsak lakónegyedet támadtak, áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések.

A szaúdi védelmi minisztérium tudatta, két rakétát lőttek ki Rijád irányába, az egyiket sikerült elfogni, a másik lakatlan területen csapódott be.