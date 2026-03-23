„Nem is tudod, mennyire hálás vagyok, ez a barátság jele” – Nyilvánosságra hozták Szijjártó Péter és Szergej Lavrov telefonbeszélgetését

Oroszország;Szlovákia;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Szergej Lavrov;

2026-03-23 11:46:00 CET

Lenne egy egészen nagy kérésünk hozzád – mondta orosz kollégájának a magyar külügyminiszter. A VSquare újságírója szerint a Mandineren ma megjelent cikk egy elővágás.

Egy Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között zajló telefonbeszélgetésről tett közzé egy dokumentumot Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hétfőn a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy a Mandineren megjelent egy cikk, melyben egyebek mellett az áll, „titkosszolgálati akció” zajlik Szijjártó Péter ellen. A lap szerint Panyi Szabolcs megadta Szijjártó telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával – jegyzi meg a Mandiner. Sőt, a lap azt írja, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.” Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

A Panyi Szabolcs által közzétett beszélgetés így szól:

Szijjártó Péter: Hello Szergej, itt Péter. Köszönöm, hogy beszélsz velem. Ha jól értem, Münchenben vagy a konferencián, ugye?

Szergej Lavrov: Igen, Münchenben vagyok.

Szijjártó Péter: Nem akarlak zavarni, de a Miniszterelnök kért meg rá, mert lenne egy egészen nagy kérésünk hozzád. Ahogy tudsz róla, választások jönnek Szlovákiában február 29-én és számunkra kulcsfontosságú, hogy az ottani koalíció folytatni tudja. Megértem, hogy ez furcsának hangozhat magyar konzervatívoktól, de a szociáldemokraták [győzelmében] reménykedünk, mivel ők az egyetlen racionális erő a szlovák politikában, akik külföldi befolyás nélkül működnek. Az összes többit gyakorlatilag Soros pénzeli. Ha az ellenzék nyer, az tragédia lenne a közép-európai együttműködésnek. Az is fontos, hogy a házelnök Danko Szlovák Nemzeti Pártja átlépje az 5%-os küszöböt. Reméljük, hogy sikerül nekik, de az egyetlen esély a koalíció folytatására ha a kormányzó párt megnyeri a választást. A miniszterelnök Pellegrini itt volt tegnap, és azt mondta nekünk, hogy ha a ti miniszterelnökötök vendégül látná őt akár csak fél órára, az nagy segítség lenne a választások megnyeréséhez. Azt mondta nekünk, hogy ez sokkal fontosabb a [szlovák] társadalomnak, mint egy washingtoni út. Ezért megkért minket, hogy kérjünk meg téged, de magunktól is erre kérnénk, hogy meg lehetne-e szervezni egy ilyen dolgot, hogy a te miniszterelnököd vendégül látja a szlovák miniszterelnököt Moszkvában valamikor februárban...

Szergej Lavrov: Ez egy nagy kérés, de átadom a miniszterelnöknek.

Szijjártó Péter: Megértem. Nagyszerű lenne, ha sikerülne megszervezned. Pellegrini a segítségünket kérte ebben az ügyben, mivel tudja, hogy milyen jó a kapcsolatunk, és hogy az elnökeink közt is jó a kapcsolat. Ezért bízott meg minket ezzel.

Szergej Lavrov: Péter, továbbítom ezt a kérést még ma, és kapcsolatba lépek, amint van bármi fejlemény.

Szijjártó Péter: Köszönöm. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, mennyire fontos nekünk, hogy a koalíció [Szlovákiában] folytatni tudja. Ha nem tudnák folytatni, nincs esély pragmatikus együttműködésre Közép-Európában, és rengeteget veszítenénk.

Szergej Lavrov: Megértettem.

Szijjártó Péter: Nem is tudod, mennyire hálás vagyok ezért a beszélgetésért. Ez a barátság jele.

Szergej Lavrov: Bármikor, barátom. A legjobbakat.

2020. február 26-án, három nappal a választások előtt Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök nem mellesleg valóban fogadta Peter Pellegrinit, bár a voksoláson végül a Smer a második helyre szorult.

Panyi Szabolcs az idézett beszélgetést úgy összegzi:

a fenti, 2020 februári beszélgetésben Szijjártó Péter arra kéri barátját, Szergej Lavrovot, hogy segítsen az akkor Peter Pellegrini miniszterelnök vezette szlovák szociáldemokrata-nacionalista választási győzelmében, azzal, hogy Pellegrinit az utolsó pillanatban meghívják Moszkvába – ami az oroszbarát szlovák szavazók szemében egy jópont lehet.

A fenti beszélgetést – hangsúlyozza az újságíró – egy európai uniós ország nemzetbiztonsági szolgálata rögzítette, annak tartalmáról pedig már 2024 márciusában írt egy cikkben. „Igen, tényleg így zajlik a magyar-orosz diplomácia” – állapítja meg.

A Mandiner cikkével kapcsolatban pedig megjegyi: a lap publikált egy közte és egy forrása közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak. „Ezzel a forrással azért beszéltem, mert már évek óta gyűjtöm az anyagokat és bizonyítékokat arra, amit nemrég a Washington Post is megírt: hogy Szijjártó Péter folyamatosan szivárogtat Szergej Lavrovnak és az oroszoknak európai uniós tanácskozásokról. Ahogy a Washington Post megírta: előfordul, hogy Szijjártó a tanácskozás szünetében kimegy, és gyakorlatilag élőben tájékoztatja a teremben elhangzottakról orosz kollégáját. Ez gyakorlatilag teljesen köztudott a legfelső európai politikai körökben, mivel Szijjártó ráadásul nyílt vonalon beszél Lavrovval. Magyar kollégái hiába figyelmeztették évek óta, hogy ne nyílt vonalon beszéljen, Szijjártó mégis ezt teszi” – írja. Panyi Szabolcs szerint

ezekbe a beszélgetésekbe így – mivel az EU-tanácskozások szigorú biztonsági körülmények közt zajlanak – számtalan európai uniós nemzetbiztonsági szolgálat bele tud hallgatni.

„A nyomozásom során ilyen bizonyítékokhoz próbáltam hozzájutni, melyekből kiderül, hogy Szijjártó az oroszoknak bizalmas EU-s információkat ad át. Ahogy egy európai uniós ország nemzetbiztonsági tisztviselője fogalmazott: ez a típusú információátadás megítélése szerint politikai hírszerzésnek minősül. A Szijjártó szivárogtatásával kapcsolatos információkra már hetekkel ezelőtt rákérdeztem magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknál, így ők is pontosan tudták, hogy készül erről anyagom. A mai magyar hatalmi rendszerben azonban a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok csupán kiszolgálják a mindenkori kormányt, így nincs hatalmukban például kémelhárítási vizsgálatot indítani egy miniszter ellen. A Mandineren megjelent mai cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó orosz információátadásairól szóló nyomozásomat próbálták átkeretezni. A Mandiner állításával szemben például nem azért tudják európai nemzetbiztonsági szolgálatok lehallgatni Szijjártó és Lavrov beszélgetéseit, mert én Szijjártó Péter számait odaadtam nekik. Ahogy a fent közzétett beszélgetés-leiratból is látszik: már 2020-ban is rögzítette egy európai szolgálat Szijjártó és Lavrov kommunikációját, amikor épp a szlovák választásokkal kapcsolatban machináltak” – áll a bejegyzésben.

Panyi Szabolcs leszögezi, amiről a Mandiner által közzétett beszélgetésben a forrása és közte valóban szó volt, az a következő: elkérte a forrástól azokat a telefonszámokat, melyeken Szijjártó és Lavrov egymással kommunikálni szokott, hogy ezeket összevesse egy európai ország nemzetbiztonsági szolgálatától kapott információkkal.

„Kicsit bonyolult, de a lényeg, hogy azt próbáltam kideríteni: valóban csak azon a két telefonszámon zajlik-e Szijjártó és Lavrov közt a szivárogtatás, amit Szijjártó saját környezete tudomása szerint használ. Vagy esetleg létezik-e egy harmadik szám és harmadik eszköz, amin érzékenyebb, úgynevezett ügynöki kommunikáció zajlik, és amiről Szijjártó saját környezete se tud– idézi fel az újságíró. Kiemeli, az erről szóló oknyomozó cikke a finisben van, és ha jól számolja, a munka során összesen körülbelül hét európai uniós ország tisztviselőjével beszélte, akik megerősítették, tudnak róla, hogy Szijjártó Péter folyamatosan bizalmas információkat ad át Szergej Lavrovnak és más oroszoknak.

Egyikük Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere, vele Panyi szerint 2024 körül egy NATO-ország képviselője osztotta meg a szivárogtatás tényét. „Folyamatos a kommunikáció Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között, mondta ez az illető. Azt is állította, hogy konkrétan az EU Külügyi Tanácsának üléseiről szivárognak ki információk – vagyis a tagállamok közötti érzékeny diplomáciai egyeztetések Lavrov kezébe jutnak” – mondta Landsbergis a VSquare újságírójának. Panyi Szabolcs a bejegyzését azzal zárja, lehallgatás és elővágás ide vagy oda, a nyomozását csak azért is be fogja fejezni.

Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet. A Politico ezzel kapcsolatban később azt írta, az Európai Unió korlátozza a bizalmas anyagok áramlását Magyarország felé, és a vezetők kisebb csoportokban ülésezhetnek.