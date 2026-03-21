Debrecen fideszes polgármestere elismerte, hogy gond van az akkugyárakban, kemény fellépést ígért

2026-03-21 08:25:00 CET

A mérgezésekről, veszélyes anyagok szabálytalan tárolásáról érkező híreket sokáig tagadták. A Tisza Párt szerint a megvilágosodás a parlamenti választás közeledtének köszönhető.

Kemény szavakkal szólította fel a szabályok betartására az akkuipari szereplőket Debrecen önkormányzata – számolt be a Dehir arról, hogy a városvezetés személyes egyeztetést kezdeményezett a CATL, a Semcorp és az EcoPro BM vezetőivel a gyáraknál az elmúlt időszakban az építés, üzembe helyezés, működtetés területén tapasztalt hiányosságok miatt. Az önkormányzat szerint ugyanis „nem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása”, ami igencsak enyhe megfogalmazás, mert ez elmúlt hetekben több tonnányi veszélyes anyag illegális tárolásáról, dolgozókat ért mérgezésekről érkeztek hírek.

A portál szerint Papp László fideszes polgármester felhívta az érintett vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy a hatósági előírásokat és jogszabályokat kötelező pontosan betartani. Ígérete szerint amennyiben a folyamatos ellenőrzések során bármilyen szabálytalanságot tapasztalnak a hatóságok, azokat kivizsgálják és szankcionálni fogják. – A már meglévő megrendelői szerződések nem jogosítják fel a vállalatokat arra, hogy az engedélyek hiányában bármilyen termelési tevékenységet megkezdjenek. Ez sem a hatóságot, sem az önkormányzatot nem befolyásolja az ügyek kivizsgálása és a megfelelő szankciók alkalmazása tekintetében. Engedélyek hiányában tilos az üzemek beindítása, valamint a veszélyes anyagok tárolása és felhasználása – olvasható az önkormányzat közleményében.

Egyben felszólították az érintett vállalatok vezetőit, hogy a munkajogi, munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be, a munkavállalói jogokat tartsák tiszteletben, valamint gondoskodjanak az egészséges munkakörnyezet biztosításáról. Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzat a már megkezdett fejlesztéseken túl további fejlesztéseket nem tart időszerűnek. Kezdeményezik a kormányhivatalnál az ellenőrzések rendszeressé tételét, és közölték: „Ha betartják a jogszabályokat, van együttműködés, ha nem tartják be, nincs együttműködés.”

Tárkányi Zsolt a Tisza Párt egyik debreceni képviselőjelöltje Facebook-posztjában beismeréssel felérőnek nevezte az önkormányzati közleményt, amelyben szerinte megerősítették az általuk és az érintett dolgozók által nyilvánosságra hozott eseteket. – Azt, hogy az akkugyárak kínai vezetői fittyet hánynak szabályainkra, kedvükre mérgezik a dolgozókat, a talajt és egészen elképesztő munkajogi, foglalkoztatási és munkavédelmi szabálysértéseket követnek el nap, mint nap – emelte ki Tárkányi, aki szerint 23 nappal az országgyűlési választás előtt nem lehet hinni a fideszes ígéreteknek. – A városvezetők titkosították az általuk a CATL-lel aláírt dokumentumokat, a szabálytalanságokat nyilvánosságra hozókat rémhírterjesztőknek nevezték, köz nélküli közmeghallgatásokkal alázták meg az aggódó debrecenieket és a kormányhivatallal tandemben mindenben kiszolgálták az akkumultikat – sorolta az eddigi tapasztalatokat az ellenzéki politikus.