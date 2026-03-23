Nem enged az Orbán-kormány, nem csökkentik a benzin kiskereskedelmi adóját

2026-03-23 16:57:00 CET

A Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn tárgyalt az Energiaügyi Minisztériumban a kisebb benzinkutak nehéz helyzetéről. A kormány szerint a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, de a kiskutak megsegítésére kidolgoznak egy támogatási rendszert.

A Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn délelőtt tárgyalt az Energiaügyi Minisztériumban a kisebb benzinkutak nehéz helyzetéről, mivel az árszabályozás miatt minimális hasznuk keletkezik – írja a 444.hu.

A lap megjegyzi, a nagykereskedő ugyan 35 Ft/liter árrést hagy számukra, viszont ebből lejön a szállítási költség, ami esetenként, földrajzi elhelyezkedéstől függően akár 15 forint is lehet. És ebből jön le még a kiskereskedelmi adó is, az egyeztetésen elsősorban ennek a csökkentését szerették volna elérni a szövetség képviselői.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a 444 megkeresésére azt mondta hogy „operatív egyeztetés zajlott a minisztériumban”. Hozzátette, ugyan „a közelgő választásokra való tekintettel a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, a kormányzat nyitott volt, hogy egy támogatási rendszert hozzon létre a kiskutak támogatására”.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor születik meg az intézkedés. Egri Gábor értékelése szerint jelenleg stabil a helyzet: a Mol százhalombattai finomítója 60 százalékkal termel, elindultak a tartalékok a kutakhoz, a szállítások logisztikai részével sincs probléma, így szerinte rövidesen meg fognak szűnni azok az elmúlt napokban tapasztalható fennakadások.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a jövő nagyon bizonytalan: nemzetközi színtéren az ellátási oldalon pedig problémák vannak, a kőolajra és gázolajra is nagyobb a kereslet, mint a kínálat, miközben az EU pedig jelentős gázolaj-importra szorul. A szakértő szerint előbb-utóbb rá kell majd engedni a piacra a valódi árakat, és ezzel együtt bizonyos szereplőknek visszatérítési rendszert kialakítani.

Ehhez hasonló állásponton van a Holtankoljak.hu is, amely szerint a közel-keleti háborús helyzet „nem halad jó irányba”, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát. A portál szerint jelen feltételek mellett a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fenn, hiszen a stratégiai készletek végesek, piaci áron vásárolt olajból piaci áron lehet csak üzemanyagot értékesíteni itthon.

A Mol eközben hétfőn újabb, jelentős áremelésről döntött: a benzin literjének nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal emelkedik keddtől. Ez azt jelenti, hogy a kutakon a 95-ös benzin nem védett ára 678 Ft/liter lesz, ami 83 forinttal magasabb, mint a védett, míg a gázolajé 749 Ft/literre emelkedik, vagyis 134 forinttal lesz drágább nagykeráron.