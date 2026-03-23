Már több mint 83 ezren látták a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet

2026-03-23 18:01:00 CET

A Tavaszi szél: Az ébredés nézettsége alig csökkent az elmúlt időszakban, a Tisza Párt létrejöttének történetére, elnökének felemelkedésére a hétvégén 32 ezernél is többen voltak kíváncsiak.

A filmek nézettségével is foglalkozó IGN Hungary nevű portál a hétvége igazi nyertesének a második helyen álló Magyar Péter-filmet tartja annak ellenére, hogy a Ryan Gosling főszereplésével készült A Hail Mary-küldetés messze felülmúlta a várakozásokat a hazai mozikban. A hollywoodi produkció az év eddigi legjobb mozis indulását mutatta be, a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakban csaknem 40 ezren látták a filmet. Ezután következett a Magyar Péterről szóló dokumentumfilm.

A Tavaszi szél: Az ébredés nézettsége alig csökkent, a vizsgált napokon 32 775-en váltottak rá jegyet, a másfél héttel ezelőtti bemutatás óta pedig már 83 569-ra nőtt a nézőszám. – A százezer fő játszi könnyedséggel meglesz neki, ami szép teljesítmény egy dokumentumfilmtől. Persze mindenki tisztában van azzal, hogy ez az alkotás az aktuálpolitikai vonatkozása miatt igen népszerű, valószínűleg ennek köszönhetően kitart egy darabig, legalább az április 12-ei országgyűlési választásokig a top 10-ben – teszik hozzá a Filmforgalmazók Egyesületének adatai nyomán.

Mi is beszámoltuk arról, hogy a Tavaszi szélt március 12-én mutatták be, a bemutatás hétvégéjén ez lett a legnézettebb film itthon. Bár a fideszes propagandisták minden jel szerint próbálták meghackelni a nézőszámot, rendkívüli érdeklődés övezi a Tavaszi szél – az ébredés című filmet: a nyitóhétvégén 36 351 néző látta Topolánszky Tamás Yvan független filmjét, ami kiemelkedő eredmény a magyarországi filmforgalmazásban. A film producere, Sümeghy Claudia a történtek után arról írt: feltételezése szerint a Megafon több tucat jegyet vehetett meg azért, hogy később az üres termekről készült bejegyzéseket tegyen közzé.