Több mint harminchatezren voltak kíváncsiak eddig a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmre

2026-03-16 16:06:00 CET

A valaha legerősebben kezdő dokumentumfilm lett belőle.

Bár az Orbán-kormányi propagandistái próbálták meghackelni a nézőszámot, rendkívüli érdeklődés övezi a Tavaszi szél – Az ébredés című filmet: a nyitóhétvégén 36 351 néző látta Topolánszky Tamás Yvan független filmjét, ami kiemelkedő eredmény a magyarországi filmforgalmazásban — különösen dokumentumfilm esetében, ráadásul egy ünnepi hétvégén - írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében.a Magyar Péterről készült film kommunikációs stábja

A Tavaszi szél múlt hét óta országszerte látható a mozikban, vetítéseit pedig több városban közönségtalálkozók kísérik, ahol a nézők személyesen is beszélgethetnek az alkotókkal.

Magyar Péter nemrég Facebook-posztban ünnepelte, hogy a róla dokumentumfilmet négy nap alatt több mint 36 ezren nézték meg, mondván, a hétvégi toplista élére ugrott, a valaha legerősebben kezdő dokumentumfilm lett belőle.

A rendezővel még a múlt héten készítettünk interjút.