Zúgott a „Mocskos Fidesz” Orbán Viktor kecskeméti gyűlésén is

Kecskemét;Orbán Viktor;Mocskos Fidesz!;

2026-03-23 22:13:00 CET

A kormánypártiak ezt nem hagyták annyiban, hajráfideszezéssel és ukrántiszázással válaszoltak, egymástól fél méterre állva kiabáltak a másik arcába. A miniszetrelnök beszéde elején reagált is a történtekre.

Hódmezővásárhely után ellenzéki tüntetők jelentek meg Orbán Viktor kecskeméti országjárásán is. A Telex tudósítása szerint már Lázár János felvezetője előtt többtucatnyian elkezdték skandálni, hogy „Ruszkik haza!” és „Mocskos Fidesz!”, többen közülük hasonló tartalmú táblákat is vittek magukkal.

A hétfő esti eseményen résztvevők egy csoportja ezt nem hagyta annyiban. Egy tízfős, feketébe öltözött társaság eléjük vonult és megpróbálta lekiabálni őket „Hajrá Fidesz!” és „Ukrán Tisza!” skandálással, a két csapat egymástól fél méterre állva kiabálta a másik arcába a rigmusait.

A lap azt írja, a Fideszt védő csapatnak láthatóan nem az volt a célja, hogy meghallgassa a szónokló Lázár Jánost vagy Orbán Viktort, hanem az, hogy semlegesítse az ellentüntetők hangerejét. Nem is helyiek voltak, hanem vonattal érkeztek Miskolcról. Egyikőjük a lap tudósítójának azt mondta, hogy azért jöttek, mert kaptak 20 ezer forintot Magyar Pétertől, ám ennek nem sok értelme van annak a fényében, hogy végig fideszes jelszavakat skandáltak és a Tisza Pártot szidták.

A színpadtól távolabb álló két hangos csapat a gyűlés végéig kiabált egymással szemben. Komolyabb atrocitás nem történt azon kívül, hogy egy kiabálásba belemelegedett ellentüntető fiatal lányt egy idősebb, vélhetően fideszes bácsi meglökött. A Fidesz ellen tüntetők azt mondták, hogy spontán jöttek ki a gyűlésre, nem a Tisza Párt szervezte őket.

Lázár János szerint ugyanakkor Magyar Péter azért küldte őket, hogy szétverjék Orbán Viktor és a Fidesz kecskeméti gyűlését. „Hallhatjátok, hogy gyűlölködnek azok a tiszások, akik ordibálnak, füttyögnek, uszítanak, hergelnek itt a hátsó sorokban”, mondta Lázár a színpad előtt összegyűlt több száz fős hallgatóságának.

Orbán Viktor is az ellentüntetők megemlítésével kezdte beszédét. „Ha jól hallom, ott hátul vannak olyanok, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket” – mondta a miniszterelnök. Majd hozzátette: „Annyit üzenek nekik, ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok.”

Orbán Viktor: Amit ígértem, megtartottam, Magyarország kimaradt a háborúból

A Fidesz elnöke egyébként a választási nagygyűlésen mondott beszédében az MTI tudósítása szerint arról beszélt: „Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment egyetlen katona, egyetlen fegyver és egyetlen forint sem Ukrajnába. Amit ígértem, megtartottam, Magyarország kimaradt ebből a háborúból.”

A miniszterelnök úgy fogalmazott: azt vállalták négy évvel ezelőtt, hogy akármi is történik, akármilyen baj, szerencsétlenség, külső nyomás, „mi nem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba”. „Ezt vállaltuk 2022-ben, és a vállalásunkat teljesítettük” – hangoztatta Orbán.

Kiemelte, bár a háború blokkolja a gazdaságot, „visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat”, és azt ígérte, ha ha bizalmat kap a következő 4 évre, vállalja, „a ciklus végére a 14. havi nyugdíjat teljes egészében megkapják a nyugdíjasok”.