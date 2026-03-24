Török Gábor: Alkotmányos válságot gerjeszt a Tisza, vagy már minden eldőlt, és csak a győzelem utáni lépések kérdésesek

2026-03-24 12:16:00 CET

A politológus azt próbálja megfejteni, hogy Magyar Péter miért beszélt a Fidesz által kinevezett közjogi- és állami vezetők eltávolításának konkrét tervéről.

Hogyan gondolja ezt megvalósítani és miért beszél most erről? – teszi fel a kérdést Török Gábor politológus keddi Facebook-posztjában arról, hogy Magyar Péter országjárásának hétfő esti állomásán, Nyíregyházán ismertette: ha a Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapna április 12-én, közjogi és állami vezetőket, többek között a köztársasági elnököt, a bírósági vezetőket, a legfőbb ügyészt, a számvevőszék elnökét és az alkotmánybíróság tagjait is elmozdítaná.

Az elemző szerint két magyarázata lehet a felvetésnek. Elsőként azt állítja, ha megvalósulna ez a terv, az biztos, hogy komoly alkotmányos válságot idézne elő. Megjegyzi ugyanakkor, Magyarországon volt már példa arra, hogy egy hivatalban lévő, az előző kormányzati ciklusban megválasztott közjogi intézmény élén álló vezető mandátuma lejárta előtt távozott. Példaként Bod Péter Ákost, az MNB elnökének 1994-es, Györgyi Kálmán legfőbb ügyésznek 2000-es „önkéntes” távozását hozta fel.

Ugyanakkor Török a politikai trükközés eseteként említi, hogy a Fidesz Baka Andrást, a korábbi Legfelsőbb Bíróság elnökét, akit 2009-ben hat évre választottak meg a posztjára, 2011 végén arra hivatkozva távolította el hivatalából, hogy a bírósági csúcsszerv új elnevezést (Kúria) kapott az alkotmányban. – Kifejezetten csúnya megoldás volt, Baka András meg is nyerte az ezzel kapcsolatos európai pereket, a magyar államnak százezer eurót kellett fizetnie később emiatt – de a politikai szándék teljesült – jegyzi meg a politológus, majd arra jut, hogy ha a kétharmados többség birtokában alkotmánymódosítással mondja ki a rendszerváltást, a 2010-es „fülkeforradalom” mintájára, az alkotmányosság szellemével lenne ellentétes.

A másik magyarázatot az elemző hosszasan találgatja, végül arra jut, hogy az a győzelem tudatának az erősítése lehet. – Ha a Fidesz ráharap erre a témára és arról szólnak majd a viták, hogy mire készül Magyar Péter a kétharmad birtokában, ezt valóban le lehet fordítani úgy, hogy eldőlt a választás és már csak az a kérdés, mit kezd a győzelmével a Tisza. Ez valóban érdeke lenne Magyar Péternek, így talán ez lehet a leghihetőbb racionális magyarázata a tegnap esti bejelentéseknek. Meglátjuk, a Fidesz mire következtet: ha nem lesz nagy vita a témából, akkor nagy valószínűséggel ugyanerre – szögezi le Török Gábor.