Szervezetten gyűjti az erdélyi levélszavazatokat az RMDSZ, Hadházy Ákos szerint az a cél, hogy minél több jusson a Fideszhez

RMDSZ;szavazatszerzés;Fidesz-KDNP;szervezés;Kelemen Hunor;erdélyi magyarok;parlamenti választás;választási csalás;

2026-03-24 18:15:00 CET

A legnagyobb romániai magyar párt aktivistái szavazatkitöltő délutánokat szerveznek, de piacokon, konténerben is várják a voksokat, „szavazzon és vigyázzon, hogy ne hibázzon” mottóval. Hadházy Ákos szerint ha a szavazás egy része nem tiszta, az egész sem lehet az.

Komplett logisztikával gyűjti az erdélyi levélszavazatokat az RMDSZ, a cél, hogy minél több jusson a Fideszhez – írja a terjedelmes összeállításában Transtelex. A lényeget jó előre közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyben máig legnagyobb magy párt elnöke és Orbán Viktor támogatója, Kelemen Hunor egy baráti podcastben: „Mindenkit arra biztatok, hogy szavazzon, és vigyázzon, hogy ne hibázzon… És ha azt kérdezik, hogy én kire szavazok, egyértelmű, hogy én a Fidesz–KDNP listájára fogok szavazni”

„Az RMDSZ úgy kampányol a Fidesznek, és úgy teszi-veszi, küldi Budapestre a levélszavazatokat, mintha nem lenne holnap. Nincs egységes, átlátható rendszer: megyéről megyére, településről településre az RMDSZ helyi vezetőinek találékonyságán múlik, hogyan szervezik meg a szavazatok begyűjtését, ezért egymás mellett jelennek meg a legkülönfélébb megoldások. Ami viszont közös bennük, és nem is nagyon titkolják, az a cél, hogy a 311 ezer regisztrált erdélyi választó levélszavazatának minél nagyobb része a Fideszre menjen” – olvasható a cikkben a gyakorlatilag házhoz menő RMDSZ-szolgáltatásról, amelynek keretében „jönnek, kitöltik, és már viszik is a szavazatot”.

Kiderült, hogy miután lezárult a levélszavazásra a regisztráció, amelyet még az Eurotrans Alapítvány felügyelt és népszerűsített, és megindultak Erdélybe a szavazási csomagok, az RMDSZ gyakorlatilag átvette az irányítást. A párt alapítványa másodrangú szereplővé vált, és az RMDSZ kezdett el közvetlenül és intenzíven kommunikálni a választókkal. Már az első napon kihozták a Bölöni Lászlóról szóló kisfilmet arról, hogyan kell szavazni, majd gyűjtőpontokat nyitottak, konténereket állítottak fel, és „önkénteseket” küldenek ki a terepre, hogy egyetlen szavazat se vesszen kárba.

A Transtelex egyik olvasója azt jelezte, hogy az RMDSZ-hez köthető helyi emberek házról házra járnak, és felajánlják, hogy segítenek a papírok kitöltésében. A beszámoló szerint ez nem merül ki abban, hogy elmagyarázzák a lépéseket, hanem jelen vannak a teljes folyamatnál, irányítják, mire kell figyelni, a kitöltés után pedig a borítékot is azonnal átveszik, hogy majd ők továbbítják. Az elmúlt napokban közzétett RMDSZ-es posztok és a hivatalosan is felvállalt mozgósítási gyakorlat alapján ilyen típusú „segítségnyújtással” fedi le az RMDSZ teljes Erdélyt. Nagybányán templomból kijövő embereknek osztottak ki anyagokat, köztük egy olyan nyomtatvány is, amelyet Nacsa Lőrinc, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjének irányítása alatt állítottak össze, és amely lényegében a magyar kormány elmúlt másfél évtizedes erdélyi „eredményeit” sorolja.

A célzott RMDSZ-es segítség tárháza kiapadhatatlan, Az örvéndi kultúrházban szavazatkitöltős délutánt szerveznek, Háromszéken már szavazóirodákat működtetnek kifejezetten arra terelik a választókat, hogy adják át nekik a borítékot. Marosvásárhelyen zöldséges piacokra, konténerekbe terelik a szavazókat – tapasztalta Parászka Boróka újságíró, aki pecsét nélküli urnákat is látott. Arról pedig a Magyar Hang írt, hogy Hargita megyében, Korond környékén a választók egyszerűen bevihetik a borítékot a helyi kisboltokba. A Declic, a legnagyobb romániai civil aktivista közösség Ne manipulálják az erdélyi szavazatokat a magyarországi választásokon! címmel indított petíciót, amit már több mint 13 ezren írták alá, és azóta a szervezet a tiltakozását eljuttatta több román állami intézményhez is, többek között a külügyminisztériumhoz, a román választási hatósághoz, a belügyminisztériumhoz, a rendőrséghez és a román hírszerző szolgálathoz is.

A parlamenti választás erdélyi visszaéléseiről posztolt kedden Hadházy Ákos. Az ellenzéki politikus emlékeztetett, hogy négy éve eldobált ellenzéki szavazatokat találtak egy szemétdombon. Akkor a Nemzeti Választási Iroda határozatban mondta ki, hogy nincsen jogköre és módja a határon túli szavazás tisztaságának ellenőrzésére. „Akkor is elmondtam: nincs olyan, hogy egy választás egyik része tiszta, a másik nem. Ha az ottani eljárás nem tiszta és/vagy nem ellenőrizhető, akkor az egész nem az” – tette hozzá Hadházy Ákos.