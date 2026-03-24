A legnagyobb romániai magyar párt aktivistái szavazatkitöltő délutánokat szerveznek, de piacokon, konténerben is várják a voksokat, „szavazzon és vigyázzon, hogy ne hibázzon” mottóval. Hadházy Ákos szerint ha a szavazás egy része nem tiszta, az egész sem lehet az.
Lehet, hogy az Orbán-rendszer formálisan még nem diktatúra, de ambíciójában biztosan az.
Mikulás-sapkában vagy westernhősként viccelődik Orbán Viktor a fiatalok közösségi oldalán. A szakértők szerint ez szokatlan, de szavazatra váltható.
Mintegy 74 ezren szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, legtöbben közülük a roma és a német kisebbséghez tartoznak. Jelen állás szerint a pártok ennyi voksolót veszítenek majd a parlamenti választáson.
Kettős állampolgárok és a hivatalosan külföldön élők ezrei kaptak levelet Orbán Viktor kormányfőtől az ünnepek alatt. A miniszterelnök minden, belföldi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárt a választásokon való részvételre bíztatott, összesen csaknem 80 millió forintért. A Magyarországon élőktől azonban a miniszterelnök nem kérte ugyanezt.