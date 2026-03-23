Magyar Péter bejelentette, kiket váltanának le, ha kétharmaddal nyer a Tisza Párt

2026-03-23 21:35:00 CET

A Tisza Párt elnöke azt ígérte, hogy kétharmados felhatalmazás esetén módosítják az Alaptörvényt, és eltávolítják posztjából mások mellett a Kúria, az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék elnökét, valamint a köztársasági elnököt. Megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és azonnal felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását.

„Amint megkapja április 12-én a Tisza Párt a kétharmados felhatalmazást, módosítjuk az Alaptörvényt, utána pedig eltávolítjuk Orbán Viktor bábjait, akik nem a magyar embereket képviselik, hanem a maffiát és külföldi érdekeket” – jelentette ki Magyar Péter országjárásának nyíregyházi állomásán.

A Tisza Párt elnöke ezután felsorolta, kiket távolítanak el és miért. „Az Alaptörvény módosítása után, a kétharmados felhatalmazásunk birtokában eltávolítjuk a jelenlegi köztársasági elnököt” – kezdte Magyar Péter. Kiemelte, az államfő legfőbb feladata a magyar nemzet egységének képviselete, a bajbajutottak, az elesettek segítése, és az, hogy súlyos erkölcsi vagy társadalmi kérdésekben megszólaljon.

„A jelenlegi, méltán ismeretlen nevű köztársasági elnök ezen a próbán megbukott. Nem állt ki a sok ezer bántalmazott, állami gondozásban élő gyerek mellett, nem állt ki a magára hagyott vidék mellett, nem szólalt föl Magyarország kirablása ellen. És még most is hallgat, amikor feketén-fehéren kiderült: ez a kormány nem a magyar, és nem az európai érdekeket képviseli” – fejtette ki Magyar Péter. Hozzátette, mindezért Sulyok Tamásnak „mennie kell, és menni is fog”.

Másodikként azt mondta, leváltják a Kúria jelenlegi elnökét, a tárgyalótermi tapasztalat nélkül, a Fidesz által kinevezett Varga Zs. Andrást. „Olyan ember vezeti ma a bíróságokat, aki soha életében egyetlen darab bírósági ítéletet sem hozott, soha sem dolgozott bíróként. (…) Ez az ember nem megvédi az igazságszolgáltatás függetlenségét, hanem még a saját bíráit is elárulja és fenyegeti, ő az Orbán-rezsim legfőbb kiszolgálója” – mondta.

Leváltják az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét is, „aki kollaborált, hozzájárult ahhoz, hogy a politikailag érzékeny ügyek mindig a megfelelő bírói tanácsokhoz, a rokonokhoz és a haverokhoz kerüljenek”. Magyar Péter szerint az OBH elnöke sem a független igazságszolgáltatást, hanem az Orbán-rezsim hatalmi érdekeit szolgálja.

Őt követően Polt Péter tavaly nyáron kinevezett utódját, az Országgyűlés fideszes többsége által kilenc évre megválasztott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt nevezte meg. „Volt ideje, hogy bebizonyítsa, az esküjéhez híven jár el, és a magyarok érdekében szolgálja az igazságszolgáltatást, és segíti a nyomozóhatóságok munkáját” – fogalmazott, hozzátéve, nemrég ő maga is találkozott vele személyesen, és „meggyőződött arról, hogy nem a nyomozóhatóságok érdekeit képviseli, hanem a maffia által elkövetett bűncselekmények eltussolását, a nyomozások elhúzását vagy éppen ellehetetlenítését”.

Példaként említette „a világ legnagyobb bankrablását”, az egy éve nyilvánosságra került MNB-botrányt. „Elloptak 650 milliárd forintot. Ismertek az elkövetők, megvannak a bizonyítékok. Tudjuk, kik élvezik a lopott szajrét még ma is Dubajban, New Yorkban, a francia riviérán” – állította Magyar Péter. Kiemelte, egy év alatt semmi nem történt az ügyben, senkit sem tartóztattak le, „Matolcsy György, Matolcsy Ádám, Somlai Bálint és a többiek belenevetnek a magyar emberek arcába”.

Az eddigieken túl az Alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert említette azok közt, akiket leváltanak, ha kétharmadot szereznek. Ugyanígy mennie kell szerinte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének, akinek többek közt az lett volna a feladata, hogy felügyelje a pártok finanszírozását, mégsem lépett időben a Magyar Nemzeti Bank ügyében, miközben semmiféle kivetnivalót nem talált a Fidesz gazdálkodásában.

„Ha van párt, amely minden finanszírozási jogszabályt és törvényt megsértett, az a Fidesz. Összefonódik a kormányzati pénzköltés, a propaganda és a pártfinanszírozás. Az Állami Számvevőszéknek soha egy szava nem volt arról, hogy teleplakátolják adófizetői pénzen, pártüzenetekkel a hazánkat, ijesztgetik a gyerekeinket, az idős embereket, hogy háborús pszichózist keltenek” – indokolta.

Menni fog a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke és elnökhelyettesei, ahogy a Médiahatóság vezetője is, „aki tétlenül szemlélte, hogy egy ilyen észak-koreai, náci propagandát alakítsanak ki a mi pénzünkön, ahol hazudnak reggel, délben és este” – ígérte a Tisza Párt elnöke. A Médiahatóság elnökéről szólva felemlegette, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét majd két éve be sem engedik a köztévébe.

„Innen is üzenem: a kormány- és rendszerváltás után a Tisza-kormány azonnal felfüggeszti a köztévé hírszolgáltatását, egészen addig, amíg nem lehet garantálni a pártatlan és objektív hírközlést” – közölte.

Magyar Péter elmondta még, hogy megszüntetik a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatalt (SZVH), amelynek a helyét „sóval szórják be, mert nem a magyar emberek érdekét képviseli, hanem egy orosz bábkormányét”. Hozzátette, az SZVH helyén, és annak költségvetési forrásaiból hoznák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt.

Szóba hozta, hogy úgy módosítják az Alaptörvényt, hogy legfeljebb két ciklusig, tehát nyolc évig lehessen valaki miniszterelnök. „Visszaépítjük a fékek és ellensúlyok rendszerét, és ezen hivatalok élére egyeztetés után fogunk választani új vezetőket, olyan embereket, akik valóban hűek lesznek az esküjükhöz, és a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét fogják képviselni” – ígérte Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke mellett a nyíregyházi nagygyűlésén beszédet mondott Gajdos László és Szakács Péter Lajos, a párt két helyi képviselőjelöltje is.