Válaszolt a legfőbb ügyész, a nyomozás szerint nem volt kapcsolat Juhász Péter Pál és Orbán Viktor között

2026-03-19 15:17:00 CET

A Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatója éveken-évtizedeken át megúszta a felelősségre vonást.

A nyomozás során nem merült fel információ arra, hogy az ügy gyanúsítottjai és Magyarország miniszterelnöke kapcsolatban álltak volna egymással – derül ki abból a válaszból, amelyet Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész adott Varju László, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője írásban benyújtott kérdésére.

Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi, az Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata védte meg a Budapesti Javítóintézet – a Szőlő utcai javítóintézet – 2025 májusa óta letartóztatásban lévő exigazgatóját a messzire visszhangzó ügyben, amelyben kiderült, hogy Juhász Péter Pál sorozatban molesztálta a gondjára bízott kiskorú lányokat és fiúkat, éveken-évtizedeken át azonban megúszta a felelősségre vonást. Bár időről-időre felröppentek hírek arról, hogy mit művel, erről pedig a gyermekvédelemért felelős politikusoknak is tudniuk kellett, a szemhunyás miatt felvetődött, hogy Juhász Péter Pált magas rangú fideszes tisztségviselők védik. A Budapesti Javítóintézet exigazgatója egyébként kérkedett is a politikai kapcsolataival, az RTL Házon kívüljének nemrég nyilatkozó lány szerint azt állította, bejárása van a minisztériumokba, „a legmagasabb” politikussal, Orbán Viktor miniszterelnökkel is jóban van, „szoktak nevetgélni, hogy az ő lányát is ugyanúgy hívják, mint Juhász Péter Pál örökbefogadott lányát.

Az Orbán-kormány sokáig azt is tagadta, hogy az ügynek kiskorú sértettjei vannak.

Mint ismert, Juhász Péter Pált eredetileg bántalmazás miatt jelentettek fel, és bár több áldozata is megszólalt, 2025 decemberéig csak emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével, illetve hűtlen kezelés bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsították meg. Ezt követte akkor szexuális erőszak és gyermekprostitúció kihasználása gyanúja.