Visszalépés nem számít, a Demokratikus Koalíció hívei aligha fognak a Tisza Párt jelöltjére szavazni

2026-03-24 20:52:00 CET

Gerinctelen ember az, aki visszalép – jelentette ki egy idős férfi.

Lavinától félnek a Demokratikus Koalíciónak azok a szimpatizánsai, akiket kedden egy komáromi és egy tatabányai fórumon kérdeztünk a kiszivárgott információról, hogy az ellenzéki párt több egyéni választókerületben is visszalépteti a képviselőjelöltjeit az április 12-i parlamenti választás előtt.

Mint megírtuk, a Telex információi szerint a DK szerda délelőtt egy csomagban fogja bejelenteni az érintett jelöltek visszaléptetését, amelynek már ennek része Ternyák Andrásé a kispesti, vagyis a budapesti 8-as számú választókerületben. Ma Tatabányán és Komáromban szerettük volna megtudni Vadai Ágnestől és Stalkovics Róberttől, mit szólnak a visszalépésekhez, illetve hogy ők terveznek-e ilyet, de Vadai Ágnes nem kívánt nekünk nyilatkozni, Stalkovics Róbert pedig elmondása szerint nem szokott, ezért arra kért minket, írásban küldjük el a kérdéseket.

Megszólaltak viszont a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai, akiket arról faggattunk, hogy mit gondolnak a visszaléptetési tervekhez. – Gerinctelen ember az, aki visszalép – osztotta meg velünk a kétségeit egy idős férfi, másvalaki viszont azt mondta, megérti, ha valaki így dönt. Az egyik szimpatizáns arról beszélt lapunknak, hogy az aláírásgyűjtés közben kellett volna visszalépni, hiszen akkor még lehetett volna az érintett helyett új jelöltet állítani. Arról, hogy mit mond el ez a DK támogatottságáról, az érdeklődők azt mondták, szerintük a visszalépések lavinát indíthatnak el,

a Tisza Pártra azonban egyikőjük se szavazna, hiába kérte azt egyéniben korábban visszalépő Kopping Rita.

Találkoztak már azzal a kérdéssel, hogy minek indulunk? – kezdte Dobrev Klára a kampányfórumait, hogy hangulatba rázza a közönséget. A feltett kérdésre mindkét helyszínen heves bólogatással válaszolt a néhány tucat érdeklődő. A DK elnöke ezután elmondta, hogy melyek azok az ügyek, amelyeket csak az ellenzéki párt képvisel. Szerinte ilyen például a svájci indexálású nyugdíj, a szakszervezetek visszaépítése, a rabszolgatörvény eltörlése és a demokratikus értékrend is. Úgy véli ezért van szükség arra, hogy ott legyenek a parlamentben. Kollégái közel 300 kamu profilt azonosítottak a Facebook-oldalán, akik kommentben követelik visszalépésüket, jelöltjeiket hol pszichés nyomásgyakorlással, hol civil szervezetekkel zsarolják. (Az ellenzéki párt elnöke még a visszalépésekről szóló hír előtt tette ezt a kijelentést. – a szerk.)

Dobrev Klára Komáromban arról érdeklődött a közönségnél, hogy milyen a hangulat ott és mennyire érzékelik a Fidesz háborús riogatását. A kérdésre azonban váratlan válasz érkezett, egy idős hölgy ugyanis elkezdte fejtegetni, hogy nem szeretne migránsokat, ukránok pedig vannak Komáromban is, de dolgozni se akarnak, szerinte az utcán kerülni kell őket. – Abban az időben azért nem éreztük jól magunkat – mondta a Gyurcsány-korszakról ugyanaz az idős hölgy, amikor Dobrev Klára az Orbán Viktor előtti időkről beszélt. Szerinte akkor még jobban éltünk és minket irigyeltek a szomszédos országok.

A komáromi fórumon egy kisebb szóváltás is kialakult az említett hölgy és egy úr között, aki szerint félre beszél a hölgy. – Ahogy látom, itt az én korosztályom a jellemző – szólalt fel egy idős férfi Tatabányán miután körbenézett a teremben. Arra volt kíváncsi, hogy mit tapasztal Dobrev Klára az országjárása során, hol vannak a fiatalok? A DK elnöke elnöke szerint a fiatalok elfogytak az országból, ráadásul Orbán Viktor apolitikussá tette őket.