Kocsis Máté is drogtesztet csináltatott

2026-03-25 08:23:00 CET

Szerinte ahol Magyar Péter járt, az nem is egy akkreditált drogvizsgáló labor.

Elkaptuk Magyar Pétert! – jelentette ki Kocsis Máté a Facebook-oldalán, bejegyzéséhez egy videót mellékelve arról, hogy ő is elment drogtesztet csináltatni.

Kocsis Máté megjegyezte, a Tisza Párt elnöke azt mondta, szívesen megadja annak az intézetnek a nevét és a címét, amelynél megcsináltatta a drogtesztjét, ezt azonban – folytatta – többszöri kérésük ellenére sem tette meg. „Ám mi mégis kiderítettük, hogy hol járt Bécsben” – fogalmazott, majd közölte: „ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, ahogy ő hazudta. Sőt, az az orvos, akinél járt, saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel”.

A politikus ezután bejelentette, kedden elment a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetébe egy valódi, ellenőrzött, hiteles drogtesztet készíttetni, és érdekes dolgokat tudott meg Magyar Péter „kamujáról”. Összegzése szerint ezek a következők:

vizeletben 3-5 napig lehet ezeket a szereket kimutatni,

a haj átlagosan havi egy centit növekszik, 3-4 centiméter hosszú hajtincs átlagosan három hónapot tud felölelni. „Ha valaki mondjuk öt hónappal ezelőtt fogyasztott drogot, és közben levágatta két centisre a haját, és most újra megnőtt öt centisre, akkor az már nem lesz kimutatható.”

– Ja, és Magyar Péter! Akkor is hazudtál az embereknek, amikor azt mondtad, hogy nem fogyasztottál soha drogot – zárta videóját Kocsis Máté.

Magyar Péter a hétvégén jelentette be, hogy vizelet- és hajmintát vettek tőle Bécsben, ugyanis minden drogra kiterjedő tesztet kért egy regisztrált osztrák labortól. A lépést a Tisza Párt elnöke ekképp indokolta: „ahogy elmondtam korábban, soha nem éltem kábítószerrel, de mivel a drogot rendszeresen fogyasztó Fidesz vezérkar és propaganda visszatérően ezzel vádol, ezért most hivatalos vizsgálattal is igazolni fogom ezt.” Mint közölte, a hajmintából hosszú időre visszamenőleg kimutatható bármilyen kábítószer fogyasztása, amint meglesz a teszt eredménye, közzé is fogja tenni. „Addig is szívesen megadom az osztrák labor címét Deutsch Tamásnak, Kocsis Máténak, Rogán Antalnak, Nagy Mártonnak, Tiborcz Istvánnak és a megafonos portolóknak” – jegyezte meg Magyar Péter, hozzátéve, a Tisza Párt kormánya alatt a politikusoknak rendszeres alkohol- és drogteszten kell átesniük majd.