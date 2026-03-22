Haj- és vizeletmintát adott Magyar Péter, Deutsch Tamásnak, Kocsis Máténak és Rogán Antalnak is ajánlja a bécsi drogtesztet

2026-03-22 17:32:00 CET

A Tisza Párt elnöke azt akarja bizonyítani, hogy a kormányzati sugalmazásokkal ellentétben nem fogyaszt kábítószert.

„Ma reggel Bécsben kezdtem a napot, ahol vizelet- és hajmintát vettek tőlem. Minden drogra kiterjedő tesztet kértem egy regisztrált osztrák labortól” - jelentette be Magyar Péter a Facebookon, mellékelve egy fotót a hajminta-vétel közben.

A lépést a Tisza Párt elnöke eképp indokolta: „ahogy elmondtam korábban, soha nem éltem kábítószerrel, de mivel a drogot rendszeresen fogyasztó Fidesz vezérkar és propaganda visszatérően ezzel vádol, ezért most hivatalos vizsgálattal is igazolni fogom ezt.” Mint közölte, a hajmintából hosszú időre visszamenőleg kimutatható bármilyen kábítószer fogyasztása, amint meglesz a teszt eredménye, közzé is fogja tenni.

„Addig is szívesen megadom az osztrák labor címét Deutsch Tamásnak, Kocsis Máténak, Rogán Antalnak, Nagy Mártonnak, Tiborcz Istvánnak és a megafonos portolóknak” - jegyezte meg Magyar Péter, hozzátéve, a Tisza Párt kormánya alatt a politikusoknak rendszeres alkohol- és drogteszten kell átesniük majd.