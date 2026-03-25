Dobrev Klára bejelentette, hogy három körzetben visszalépnek a DK-s jelöltek

2026-03-25 09:18:00 CET

Komáromi Zoltán, Godó Beatrix és Ternyák András sem indul az áprilisi választáson.

Lépjünk előre, a DK példát mutat felelősségből – közölte Dobrev Klára szerda reggel a Facebook-oldalán, majd bejelentette, hogy az ellenzéki párt jelöltjei három választókörzetben visszalépnek.

Ezek a következők:

Budapest 6. számú választókörzete, ahol Komáromi Zoltán lép vissza. Itt a DK Hadházy Ákos támogatását kéri a szavazóitól, mert a párt által rendelt közvéleménykutatások alapján ő a legesélyesebb ellenzéki jelölt. A Tisza jelöltje itt Velkey György.

Nógrád megye 1. számú választókörzetében Godó Beatrix lép vissza, itt a DK az imént említett okokból Szafkó Zoltánnak, a Tisza jelöltjének a támogatását kéri.

Budapest 8. számú választókörzete, ahol – mint arról már mi is írtunk – Ternyák András lép vissza. Itt a DK közvéleménykutatásai szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és Virágh Gabriella, a Tisza jelöltje fej-fej mellett áll, ezért – jegyzi meg Dobrev – ebben a körzetben azt kérik a szavazóiktól, hogy saját belátásuk szerint döntsenek az egyikük támogatásáról.

A DK elnöke kiemelte, a visszalépésekről a többi párttal, illetve jelölttel nem egyeztettek, ez a párt egyoldalú döntése, amivel példát akar mutatni. Reméljük – hangsúlyozta –, hogy a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, „a labda az ő térfelükön pattog”.

„Azért ezt a három választókörzetet választottuk, mert felméréseink szerint ezekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény” – jegyezte meg Dobrev Klára, és bejegyzésében köszönetet mondott a visszalépő jelölteknek „a kormányváltásért végezett hatalmas munkájukért”, valamint kiemelte, továbbra is számítanak rájuk. Posztjában mindemellett azt üzente, hogy az egész országban – így a fenti három választókörzetben is – arra kérnek mindenkit, hogy szavazzon a DK listájára.