Donald Trump üzenete a magyaroknak: Menjetek szavazni Orbán Viktorra

2026-03-25 10:37:00 CET

„Soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok” – írta bejegyzésében az amerikai elnök.

Donald Trump ismételten támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson.

Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írta: „Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd szeretett hazájáért és népéért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!”

Trump hozzátette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok, az együttműködés új magasságokba emelkedtek kormánya alatt, nagyrészt Orbán Viktornak köszönhetően. Hozzátette: várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton.

„Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: menjen, és szavazzon Orbán Viktorra! Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok!”

– zárta bejegyzését az amerikai elnök.

Mint arról beszámoltunk, korábban olyan tervek is voltak, hogy a választások előtt Donald Trump Magyarországra látogat, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról Orbán Viktort, egyelőre nem megerősített sajtóértesülések szerint helyette JD Vance alelnök jöhet majd Budapestre húsvétkor.