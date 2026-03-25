Négyszáz milliós üvegfalak, több mint egymilliós székek – Most a felújított MNB-székház luxustárgyalóiról tett közzé fotókat Hadházy Ákos

A független képviselő megállapította: Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van.

Újabb fotókat tett közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 105 milliárd forintért felújított székházáról, ezúttal a luxustárgyalókról Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint ezeken látható a

  • nagytárgyaló (ahol a székek darabja 1,2 millió+ÁFA, az egyedi gyártású, interziás parketta lerakással együtt 110 ezer+ÁFA/négyzetméter, összesen 90 millió+ÁFA),

  • luxus kistárgyaló,

  • méregdrága kistárgyaló velúr fali kárpittal, több százezres székekkel,

  • „puritán” kistárgyalók fa falborítással, háromszázezres székekkel,

  • üvegfalú modern tárgyalók (20 centi vastag üvegezés, hajlított sarokkal, összesen 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra).

Hadházy Ákos megjegyezte, összességében Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van.

