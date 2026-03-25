Négyszáz milliós üvegfalak, több mint egymilliós székek – Most a felújított MNB-székház luxustárgyalóiról tett közzé fotókat Hadházy Ákos

Újabb fotókat tett közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 105 milliárd forintért felújított székházáról, ezúttal a luxustárgyalókról Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő szerint ezeken látható a
nagytárgyaló (ahol a székek darabja 1,2 millió+ÁFA, az egyedi gyártású, interziás parketta lerakással együtt 110 ezer+ÁFA/négyzetméter, összesen 90 millió+ÁFA),
luxus kistárgyaló,
méregdrága kistárgyaló velúr fali kárpittal, több százezres székekkel,
„puritán” kistárgyalók fa falborítással, háromszázezres székekkel,
üvegfalú modern tárgyalók (20 centi vastag üvegezés, hajlított sarokkal, összesen 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra).
Hadházy Ákos megjegyezte, összességében Matolcsy a Nemzeti Bankba több tárgyalót épített be, mint amennyi a Parlamentben van.