Vajda Zoltán is bejelentette, hogy visszalép

2026-03-25 11:59:00 CET

Kérte a neve kihúzását az április 12-i szavazólapról.

Visszaléptem a választástól, és kértem a nevem kihúzását az április 12-i szavazólapról – jelentette be a Budapest 14-es választókerületében független jelöltként induló Vajda Zoltán a Facebook-oldalán. Hozzátette, döntését nem azért hozta meg, mert feladja, hanem mert nyerni akar, „elkerülni, hogy két erős ellenzéki jelölt indulása a végén a Fidesz győzelméhez vezessen”.

„Ezt a helyzetet ezennel most lezárom, a választás innentől egyértelmű: két X a kormányváltásra és a rendszerváltásra” – fogalmazott.

Bejegyzésében egy videót is közzétett, melyben többek között elmondta, döntése már korábban megszületett, de ezt a legszűkebb szerettein kívül senkivel nem oszthatta meg. – Sajnálom, hogy ez sokak számára bizonytalanságot okozott, de politikailag ez volt az egyetlen felelős döntés – jelentette ki. Majd közölte, a kampányát azért is tartotta fenn, hogy „megossza az ellenfél támadásait”, és a fideszes Szatmáry Kristóf, akinek visszaéléseit következetesen feltárta, ne egyetlen ellenféllel szemben kampányolhasson. – Mostanra azonban a helyzet világos, itt most nem indulni kell, hanem nyerni – fogalmazott.

Korábban egyébként a Kúria úgy döntött, a „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadért!” szlogen nem felel meg „annak az alkotmánybírósági és kúriai gyakorlatban kialakult követelménynek, amely szerint a kampányeszköznek egyértelműen és nyilvánvalóan kell közvetítenie, hogy kinek a támogatására ösztönöz”. Az ügy előzménye, hogy Vajdának a helyi választási bizottság megtiltotta, hogy kampányában a Tisza Párt nevét és Magyar Péter idézeteit használja. Március elején a Nemzeti Választási Bizottság viszont úgy döntött, hogy kampánya nem téveszti meg a választókat, mert a kampányanyagokon a Tisza Párt nevét sem jelölőszervezetként, sem támogatóként nem tüntette fel. Ezt a határozatot vizsgálta felül a Kúria, amely kimondta, „a kampányüzenetek összhatásukban alkalmasak arra, hogy a választópolgárok számára a jelölt és egy másik, a választáson induló párt közötti kapcsolat látszatát keltsék, ami sérti a választási eljárás alapelveit.”

Ugyancsak szerdán Dobrev Klára is közölte, hogy három választókörzetben visszalépnek a DK jelöltjei, ezek a következők:

Budapest 6. számú választókörzete, ahol Komáromi Zoltán lép vissza. Itt a DK Hadházy Ákos támogatását kéri a szavazóitól, mert a párt által rendelt közvéleménykutatások alapján ő a legesélyesebb ellenzéki jelölt. A Tisza jelöltje itt Velkey György.

Nógrád megye 1. számú választókörzetében Godó Beatrix lép vissza, itt a DK az imént említett okokból Szafkó Zoltánnak, a Tisza jelöltjének a támogatását kéri.