Végig tudta volna csinálni a kampányt Komáromi Zoltán, de a DK elnöksége hozott egy döntést, amivel ő egyetértett

2026-03-25 13:30:00 CET

Ugyanakkor egyetért az elnökség döntésével, azonban elmondása szerint voltak olyan jelöltek is, akikkel nem sikerült megegyezni.

Szerda reggel jelentette be Dobrev Klára, hogy három körzetben visszaléptetik a Demokratikus Koalíció jelöltjeit. Ternyák András, Budapest 8-as választókerületének jelöltje már ennek részeként tegnap bejelentette visszalépését. A mai nap folyamán pedig Komáromi Zoltán Budapest 6-os, illetve Godó Beatrix, Nógrád megye 1-es választókerületének jelöltjei is csatlakoztak a sorhoz.

Visszaléptetésének okán telefonon kerestük Komáromi Zoltánt, aki lapunknak azt nyilatkozta, hogy egyénileg nem jutott volna eszébe a visszalépés, és a kampányt végig tudta volna csinálni. Elmondása szerint ugyanakkor az elnökség hozott egy döntést, amivel ő egyetértett, tehát szó sincs arról, hogy a feje fölött döntöttek volna.

„Nem gátolni szeretnénk a kormányváltást, hanem segíteni” – fogalmazott lapunknak a politikus.

Kifejtette, hogy egy múlt heti kutatás alapján hozták meg a döntést, amely azt mutatta, hogy négy-öt olyan körzet van, ahol lehet, hogy csak száz szavazaton múlhat a mandátum. A bejelentés szerint azonban csak három választókerületben állnak el az egyéniben megszerezhető szavazatoktól. A politikus szerint ez azért van, mert voltak olyan jelöltek, akikkel nem sikerült megegyezni a visszalépésről. Úgy véli ez is azt bizonyítja, hogy nem születik döntés a jelölt beleegyezése nélkül.

A politikust a múlt héten visszalépő DK-s jelöltről, Kopping Ritáról is kérdeztük, akit visszalépése után kizártak a pártból. Komáromi elmondta, hogy Koppingot azért zárták ki, mert megsértette a párt etikai kódexét azzal, hogy nem adott előzetes tájékoztatást döntéséről. Megérti, ha valaki vissza szeretne lépni, de annak van egy formája. Komáromi visszaemlékezett, hogy egyből ment segíteni Koppingnak egy egészségügyi fórumot tartani, amikor arra kérte, ezért is esett neki rosszul, hogy így lépett vissza.

„Amikor elvállaltam Zuglót, tudtam, hogy nagyon nehéz lesz” – nyilatkozta lapunkak Komáromi a körzetéről. Megjegyezte azonban, ügyelt arra, hogy végig tisztességes legyen, egyetlen egyszer sem támadta Hadházy Ákos független, és Velkey György tiszás jelölteteket.