Mindenki nyugodjon meg, Orbán Viktort tartja a megfelelő választásnak a magyargyűlölő román szélsőjobb

2026-03-26 06:21:00 CET

Az AUR-nak csak az fáj, hogy nem hívták meg a CPAC Hungaryre.

Én úgy gondolom, hogy hasonló állásponton vagyunk, mi, a konzervatív szuverenisták: a Fidesz és az AUR - jelentette ki a Transtelexnek adott nyilatkozatában Gheorghe Piperea, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik legbefolyásosabb EP-képviselője.

A politikus megjegyezte, hogy Orbán Viktor ugyan időről időre százéves történeteket elevenít fel, de sok témában – migráció, családtámogatás, Ukrajna – ugyanazon az állásponton van. – És ha megnyeri a választásokat, kénytelen lesz velünk együttműködni, mert az AUR Románia következő kormánypártja - vágta rá Gheorghe Piperea arra a kérdésre, hogy támogatják-e Orbán Viktort úgy, ahogyan ő is támogatta az úzvölgyi katonatemető meggyalázásával indító AU R-elnököt, George Simiont a 2025-ös román elnökválasztás második fordulója előtt.

Gheorghe Piperea csak azt sérelmezte, hogy Orbán Viktor nem hívta meg a CPAC Hungaryre azt az AUR-t, amelyre normális esetben partnerként kellene tekintenie, nem pedig távol tartania, hiszen számos kérdésben ugyanazt gondolják. Úgy látja, természetes lett volna, hogy őket is vendégül lássa, hogy ezt nem tette, az szerinte stratégiai hiba volt Orbán Viktor részéről. – Sok mindent, amit ő tett, mi is követni fogunk. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan európai ország, mint Magyarország, sikeresen ültet át a gyakorlatba olyan elképzeléseket, amik a mi kormányzati programunkban is szerepelnek - mondta a román szélsőjobboldali politikus.

Gheorghe Piperea pozitívan értékelte Orbán Viktor tavaly májusi tihanyi beszédét, amikor George Simiont biztosította együttműködéséről. A kérdésre, hogy viszonozzák-e a gesztust, úgy válaszolt: – Nincs jelentős fenntartásom: Orbán Viktor megfelelő választás, bár nem tartom helyesnek, ha egy politikai vezető túl hosszú ideig marad hatalmon. Utóbbitól függetlenül – fűzte hozzá – még szerinte Orbán Viktor „egyértelműen jobb” választás, mint Magyar Péter.

Ezen túl a magyargyűlölő AUR EP-képviselője hangot adott helyeslésének az Orbán-kormány oroszpárti politikája iránt, mondván, együttérez Orbán Viktorral azután, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „brutálisan megszakította” a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Sőt, még az ukrán pénzszállítók elleni magyar hatósági akciót is helyesnek tartja.

A Transparency International 2024 decemberben publikált jelentése szerint egyébként Gheorghe Piperea rendelkezik a legnagyobb jövedelemmel a 720 EP-képviselő közül: a képviselői fizetésén felül a civil szervezet becslése szerint 657 ezer eurót, vagyis átszámítva körülbelül 263 millió forintot keres évente, főként az általa alapított ügyvédi irodának köszönhetően.