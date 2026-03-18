Orbán Viktornak semmi nem elég, az Ukrajna elleni harc már Magyarországnál is fontosabb

2026-03-18 05:55:00 CET

Az Európai Bizottság közölte, kész fizetni a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, de a magyar kormányfő mindent alárendel a választási kampánynak, így lesöpörte a felkínált megoldást. Szerinte Ukrajna nem juthat az egyszer már általa is jóváhagyott 90 milliárd eurós uniós hitelhez, amíg nem jön a kőolaj a vezetéken.

Az Európai Unió megoldást kínált az orosz légicsapással megrongált Barátság kőolajvezeték helyreállítására, ezzel közvetve az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel magyar vétójának problémájára, de Orbán Viktor annak ellenére kitartott a vétó mellett, hogy ezzel mindenkit magára haragíthat az Európai Unióban.

Különösen kínos lehet ez, miután a Népszava értesülése szerint uniós mérnökök már szerdán a helyszínre látogathatnak az EU kijevi delegációjának szervezésében, hogy felmérjék a kőolajvezeték valós állapotát. Korábban Orbán Viktor azt írta az EU vezetőinek, hogy egy uniós szemle megállapításait a magyar fél elfogadná.

Mint korábban megírtuk,Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatot adott ki arról, hogy az Európai Unió kész pénzügyileg és szakértőkkel is támogatni a Barátság vezeték helyreállítását. Hangsúlyozták, az EU energiabiztonsága prioritás, s az érintett országokkal a továbbiakban is együtt fognak működni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben köszönte meg a felajánlást, reményét fejezve ki, hogy az Ukrajnának korábban megítélt uniós hitelt az EU így már a lehető legkorábban folyósítani tudja.

Orbán Viktor erre a magyarországi választást felvezető kampány hangvételében, a Fidesz Ukrajna-ellenes hangulatkeltésének a jegyében reagált. Facebook-videójában kijelentette, hogy egyeztetett a Tanács elnökével „az ukrán olajblokádról”, és közölte vele, hogy Magyarország álláspontja változatlan. – Ha Volodimir Zelenszkij elnök megakarja kapni a pénzét, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket, vagyis nem fogadja el azt, aminél többet az EU, ha akarna sem nagyon tudna tenni pillanatnyilag.

Az elutasításról megkérdeztük Szent-Iványi István volt diplomatát, külpolitikai szakértőt, aki azt mondta, komoly következményei lesznek annak, hogy a pozitív fejleménynek tekinthető uniós felajánlást Orbán Viktor nem értékeli. Már a hétfői külügyi tanácsi ülésen hallható volt, hogy több ország képviselői, élükön a németekkel és a lengyelekkel élesen bírálták a magyar álláspontot. Ezek után az, hogy van egy van egy mindenki számára megnyugtató kompromisszum, és Orbán Viktor ezt sem fogadja el, ez szerintem nagyon negatív visszhangot fog kelteni – mondta lapunknak a külpolitikai szakértő. Szent-Iványi István emlékeztetett, azzal a felvetéssel, hogy a kőolaj, illetve Magyarország nyersanyagellátása most valójában nem is számít az Orbán-kormánynak.

– Ez az egész arról szól, hogy a kampányban központi szerepet játszik az Ukrajna elleni feszültségkeltés és ellenségkép fenntartása.

Nyilván úgy értékelték, hogy nekik rosszul jönne, ha most meg kéne ebben a kérdésben állapodni, mert ők inkább a parlamenti választásig feszíteni akarják a húrt – tette hozzá.

Az Ukrajnának szánt segítség azért vált kulcskérdéssé, mert bár Orbán Viktor decemberben elfogadta ezt az uniós támogatást, azzal, hogy Magyarország nem vállalt részt a két évre szóló, 90 milliárdos hitelnyújtásból, ám februárban példátlan módon utólag vétót emelt ellene a Barátság vezeték leállására hivatkozva. A Barátság kőolajvezeték január 27-én sérült meg egy orosz dróncsapásban a nyugat-ukrajnai Brodi városa mellett.

Magyarország azonban Szlovákiával együtt azt állítja, az ukránok politikai okokból nem hajlandóak újraindítani a vezetéket, pedig az alkalmas lenne kőolaj szállítására. A budapesti vezetés odáig ment, hogy az ukránok a magyar választásokba akarnak beavatkozni azzal, hogy „olajblokád” alá vonták Magyarországot. Bár Robert Fico szlovák miniszterelnök is élesen bírálta Ukrajnát, ő eddig nem vétózott meg semmilyen döntést emiatt.

Orbán Viktor eddig is sok döntést halasztott és akadályozott, februárban a korábbi döntéséből visszatáncolva okozott súlyos politikai arcvesztést, valamint kézzelfogható nehézséget Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges fegyverek beszerzésében.

Ezt a legtöbb tagállam példátlannak értékelte, sokak szerint Orbán Viktor az egész EU működését vonja kétségbe ezzel.

Volodimir Zelenszkij elnök keddi levelében azt írta, dolgoznak egy alternatív megoldáson a vezeték helyreállításáért. Ez „közeledik a befejezéshez,” és várakozásaik szerint másfél hónap múlva helyre állhat a szivattyúállomás kapacitása. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy az EU kitartson törvényi kötelezettsége mellett és 2027 végéig kivezesse az orosz energiahordozók importját az egész EU-ban.

Levelére reagálva Szijjártó Péter külügyminiszter egy videóban ismét azt hangoztatta, hogy a vezetéknek semmi baja, azon már ma küldhetnék az olajat. A kormánytól független elemzések, vagy például a 24.hu helyszíni riportja alapján is világos ugyanakkor, hogy komoly károk keletkeztek a vezetékhez tartozó infrastruktúrában.

Most csütörtökön lesz a következő EU-csúcs, ahol Orbán a többi tagállami vezetővel szemben ismét döntés elé kerül. Bár a csúcs egyik legfőbb témája az Irán elleni háború okozta válság lesz, ha Orbán fönntartja a vétóját, kemény válaszokra számíthat.