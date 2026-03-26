Gulyás Gergely: Matolcsy-féle vagyonmenekítés? A nyomozati munkát folytató hatóságok felelőssége!

2026-03-26 11:29:00 CET

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy Matolcsy György volt jegybasnkrlnök fia elkezdte vagy folytatja a vagyonának a kimentését Magyarországról. Gulyás Gergely azt mondta, ez a nyomozati munkát folytató hatóságok felelőssége, hogy olyan személyek, akik ebben az eljárásban adott esetben szóba kerülhetnek, mint elkövetők, mint gyanúsítottak, azok a vagyonukat ne menekíthessék ki sehova. Egyben nyomatékosította: az Orbán-kormánynak nincs befolyása egy ügyészség által folytatott büntetőeljárásra.

Az RTL kérdése után véget ért a másfél órásra tervezett kormányinfó, így több média – a Telex, a 444 és a hvg - sem tudott kérdéseket feltenni a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.