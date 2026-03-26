Dúró Dóra üzent, a Mi Hazánk Mozgalom sehol senki javára nem fog visszalépni

„A Mi Hazánk jelöltjei sehol senki javára nem lépnek vissza, bármit hazudoznak is rólunk” – szögezte le Facebook-posztjában Duró Dóra. A szélsőjobboldali párt elnökhelyettese ezzel arra utalhatott, hogy Magyar Péter országjárásának szentendrei állomásán arról, beszélt, hogy a Tisza Pártnak pontos tudomása van arról, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk tárgyalnak egymással és több tucat helyen valószínűsíthető, hogy Toroczkaiék visszaléptetik a jelöltjeiket.
Magyar Péter szerint a feltételezetett visszalépésekért a kormánypárt különböző ajánlatokat, ahogy fogalmazott, csereberéket kínál az általa csak szatellitpártnak tartott Mi Hazánknak.Magyar Péter: A Mi Hazánk több tucat helyen visszaléptetheti jelöltjeit a Fidesz javára
Lázár János minapi kampányfórumán a két jobboldali, szélsőjobboldali párt közötti összefogásról beszélt, szuverenitáspárti politikusokat emlegetve, míg Torczkai László, a Mi Hazánk elnöke a Népszavának adott interjújában a Fideszt és a Tiszát is bírálta, mondván, hogy a két nagy párt elvenné az ő szavazóikat.Lázár János szerint megfontolandó, hogy tud-e együtt dolgozni a Fidesz és a Mi HazánkToroczkai László: Keményen dolgozik a Fidesz és a Tisza azon, hogy elvegye a szavazóinkat