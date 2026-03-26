Fidesz;összefogás;visszalépések;cáfolat;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;

Dúró Dóra és Toroczkai László az Országház kapujában 2022 májusában

Dúró Dóra üzent, a Mi Hazánk Mozgalom sehol senki javára nem fog visszalépni

A szélsőjobboldali párt elnökhelyettese szerint ellenfeleik csak hazudoznak róluk.

„A Mi Hazánk jelöltjei sehol senki javára nem lépnek vissza, bármit hazudoznak is rólunk” – szögezte le Facebook-posztjában Duró Dóra. A szélsőjobboldali párt elnökhelyettese ezzel arra utalhatott, hogy Magyar Péter országjárásának szentendrei állomásán arról, beszélt, hogy a Tisza Pártnak pontos tudomása van arról, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk tárgyalnak egymással és több tucat helyen valószínűsíthető, hogy Toroczkaiék visszaléptetik a jelöltjeiket.

Magyar Péter szerint a feltételezetett visszalépésekért a kormánypárt különböző ajánlatokat, ahogy fogalmazott, csereberéket kínál az általa csak szatellitpártnak tartott Mi Hazánknak. 

Lázár János minapi kampányfórumán a két jobboldali, szélsőjobboldali párt közötti összefogásról beszélt, szuverenitáspárti politikusokat emlegetve, míg Torczkai László, a Mi Hazánk elnöke a Népszavának adott interjújában a Fideszt és a Tiszát is bírálta, mondván, hogy a két nagy párt elvenné az ő szavazóikat.

A Tisza Párt elnökének információja egybevág a fideszes Lázár János minapi kampányfórumán a két jobboldali, szélsőjobboldali párt közötti összefogásról hangoztatott gondolatokkal.