Francia művészeti érdemrenddel tüntették ki Enyedi Ildikót

2026-03-26 21:35:00 CET

Az elismerést Párizsban Costa-Gavras Oscar-díjas rendező adta át szerda este, a Csendes barát franciaországi bemutatója előtt.

A Francia Köztársaság Művészetek és Irodalom Érdemrendjének (Chevalier des Arts et des Lettres) lovagi fokozatával tüntették ki szerda este Enyedi Ildikót Párizsban. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt magyar rendezőnek a díjat a Csendes barát című filmjének franciaországi bemutatója előtt Costa-Gavras Oscar-díjas rendező adta át – írja a Telex Karakter rovata.

A Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert Csendes barát franciaországi premierje április 1-jén lesz, és az ország ikonikus mozija és filmarchívuma, a párizsi Cinémathèque française ennek alkalmából Enyedi teljes mozifilmes életművét műsorra tűzte. A Cinémathèque française programjában látható lesz többek között a Vakond (1986), az Az én XX. századom (1989), a Bűvös vadász (1994), a Tamás és Juli (1997), a Simon mágus (1999), a Testről és lélekről (2017), az A feleségem története (2021) és a Csendes barát is.

Amint arról lapunk is beszámolt, Enyedi Ildikó Csendes barátját választották meg a legjobb filmnek a 45. Magyar Filmszemlén. A film alkotói kapták a legjobb operatőri munka és a legjobb vágás díját is. A Népszavának január végén megjelent interjújában beszélt a színészetről és a rendezői munkáról is.

Ilyen szempontból örök amatőr vagyok, nekem a legfontosabb, hogy az a színész, akivel dolgozom, milyen ember, akármekkora tehetség is. Először az embert próbálom megfejteni, amikor felkészülök arra, hogy milyen módon tudnám segíteni a munkáját, és aztán nézem meg azt, hogy milyen háttérrel, milyen technikákkal rendelkezik. Újfent csak abból a célból, hogy segíteni tudjuk a munkáját, de az alap az, hogy milyen ember, és hogy megtaláljuk azt, hogy őszintén, teljesen és tényleg totális bizalommal tudjunk egymással kommunikálni. Rettentően kiszolgáltatott, ugyanakkor gyönyörű és titokzatos szakma a színészet, kicsit olyan, mint a légtornászat. Én magam vagyok a biztonsági háló alatta, és neki biztosnak kell lenni abban, hogy az a háló ott rendesen ki van feszítve. Ez a rendező funkciója – mondta Enyedi Ildikó lapunknak.

A Művészetek és Irodalom Érdemrendje francia lovagrendjét 1957-ben alapították, és kitüntetést olyan személyeknek ítélik oda, akik kitűnnek művészi vagy irodalmi munkásságukkal, vagy a művészet és az irodalom Franciaországban és a világban való elterjedéséhez hozzájárulnak.