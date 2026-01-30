Enyedi Ildikó filmjét választották a legjobbnak a magyar filmkritikusok

Hajdu Szabolcs;Enyedi Ildikó;Magyar Filmkritikusok Díja;Borbély Alexandra;2026;Csendes barát;

2026-01-30 15:01:00 CET

A legjobb férfi főszereplő díját megosztva Hajdu Szabolcs és Sáfrány Ágoston kapta a Minden rendben miatt, a legjobb színésznő Borbély Alexandra lett az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért.

Péntek délután kiosztották a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) és a Magyar Filmművészek Szövetsége kritikus szakosztályainak díjait. A hagyományok szerint a filmszemle – ezúttal a február 2-án kezdődő 45. Magyar Filmszemle – elé időzített gálán a Magyar Filmkritikusok Díja csúcsát jelentő B. Nagy László-fődíjat az Enyedi Ildikó rendezésében készült Csendes barát kapta, az operatőrnek járó elismerést pedig Pálos Gergelynek ítélték a film fényképezéséért.

Lakos Nóra, a Véletlenül írtam egy könyvet című film rendezője különdíjat nyerte el, a legjobb rendező pedig Salamon András lett a Random című alkotásáért. A legjobb első film díjával a Minden rendben című alkotást. Sós Bálint Dániel rendezését tüntették ki. Az egyik fő színészi elismerés is ennek a műnek jutott: a legjobb férfi főszereplő díját Hajdu Szabolcs és Sáfrány Ágoston kapta megosztva. A legjobb színésznő Borbély Alexandra lett az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért. Érdekesség, hogy idén sorozatszínészt is díjaztak a kritikusok, Bacskó Tündét Bróker Marcsi megformálásáért. A mellékszereplők kategóriájában Major Eriket jutalmazták a Random és a Jimmy Jaguár című filmben nyújtott alakításáért, Waskovics Andrea a Minden csillagért kapott díjat.

Forgatókönyvírói díjjal jutalmazták Schwechtje Mihályt és Szurdi Pannit a Sünvadászatért, Mészáros Ádám pedig a Minden csillag című alkotásért kapott filmzenei elismerést. A legjobb animációs film a Kutyafül (Vácz Péter), a legjobb dokumentumfilm az Apám lánya (Podhradská Lea) lett, a kisfilmes kategóriát pedig a No.3. – The Spectacle (Kenyerres Bálint) című etűd vitte.

Az év független producerének járó Árvai Jolándíjat Durst Györgynek ítélték. A Filmvilág egykori főszerkesztőjéről elnevezett Schubert Gusztáv Filmörökség Díjat Forgács Péter érdemelte ki az archív filmkincs kreatív, úttörő művészi feldolgozásáért. A magyar filmkritikusok életműdíját sok évtizedes kimagasló művészi munkásságáért Jeles Andrásnak ítélték az ítészek.