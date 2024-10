Ami a szent folyóból lecsorog - interjú Danka Krisztinával

A kritikusok díját nyerte el Danka Krisztina New Yorkban élő rendező Az ellopott folyó című dokumentumfilmjével az indiai Kolkata Fesztiválon. A rizskereskedelem milliókat mérgező profitszerzése ellen is szól a film, amelyet már a Yale Egyetemen is oktatnak. A rendező a keleti-aluljáróbeli önkéntességéről, Iványi Gábor üldözött egyházáról is beszélt interjúnkban.