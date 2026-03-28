„Eszközként használja az időseket a Fidesz, több állítása szemenszedett hazugság”

2026-03-28 13:23:00 CET

A nyugdíjasok 60 százaléka így is Orbán Viktor pártját támogatja – állítja Orbán Viktor nyugdíjasoknak írt levelével összefüggésben a legnagyobb nyugdíjas szervezet alapító elnöke.

Az időskori szegénység a népesség arányában a 15 évvel ezelőtti 5 százalékról 25-re növekedett, 800 ezren 180 ezer forintnál alacsonyabb ellátásból élnek – mondta lapunknak a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának is elnöke. Juhász László a nyugdíjasoknak írt miniszterelnök levéllel összefüggésben fogalmazott úgy, hogy ilyen drámai helyzetben az elmúlt 50 évben nem voltak a nyugdíjasok. Orbán Viktor azt írta: az idősek helyzete Magyarország kormánya számára becsületbeli ügy, 2010-ben vállalták, hogy mindig kiállnak az érdekükben, megvédik juttatásaikat.

Juhász László kijelentette: – Én egy angyalföldi grundról jöttem, a miniszterelnök máshol focizott. Nekem az adott szó becsületbeli ügy, a miniszterelnök viszont politikai céljai eléréséhez eszközként használja az időseket. Mindig csak a választási időszak előtt leszünk fontosak.

Az elmúlt 15 évben rengeteg változás történt a nyugdíjakat szabályozó törvényekben, ezek többnyire hátrányosan érintették az időseket - emlékeztetett Juhász László. Legsúlyosabb hatása a nyugdíjindexálás átalakításának volt, vagyis annak, hogy a januári emelésnél az infláció mellett már nem veszik figyelembe a tervezett bérfejlesztés mértékét. 2012-ig a nyugdíjasok részesültek a gazdasági eredményeiből, azt követően már nem. Az inflációkövető emelés csak szinten tartja az ellátások értékét, de egyetlen forinttal sem növeli. Ha a bérek gyorsabban nőnek, mint az infláció, akkor a nyugdíjasok elkerülhetetlenül lemaradnak az aktív keresőkhöz képest, ezt nevezzük relatív elszegényedés. Ennek eredménye, hogy az átlagnyugdíj és az átlagbér viszonya romlott, a havi nyugdíj a nettó átlagkereset 70 százaléka volt, a Fidesz-kormány döntésének hatására 50 százalékra csökkent. Még a gazdasági világválság csúcsán is a GDP arányos nyugdíjkiadás 11,2 volt, a kormány intézkedése nyomán ez 7,1 százalékra csökkent.

Ám nemcsak a bérek és a nyugdíjak között nyílt szét az olló, hanem nyugdíj és nyugdíj között is hatalmas a szakadék, többek között a járulékplafon eltörlése miatt ma már csaknem százszoros a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb ellátás között. Az Orbán-kormány 2013-ban döntött arról, hogy eltörli az úgynevezett nyugdíjplafont.

A 13. havi nyugdíjjal összefüggésben fontos megjegyezni, hogy azt először a Medgyessy-kormány vezette be 2003-ban, a javaslatot a Fidesz-frakció akkor ellenezte. 2009-ben a Bajnai-kormány a gazdasági válság miatt felfüggesztette, és az Orbán-kormány 2010-től egészen 2020-ig nem vezette vissza, a plusz egy hónap visszaépítésére 11 évet kellett várni – magyarázta a szakember. Szerinte szemenszedett hazugság, hogy a Európai Unió és támogatói elvennék ezt a juttatást.

A nyugdíjösszegek mellett az idősek egészségügyi ellátása is botrányos, a 70 vagy 75 évek fölöttiek nem kapják meg a legkorszerűbb gyógyszereket, kezeléseket. Az intézményes szociális gondozás, vagy éppen az otthonápolás is hatalmas hiányosság az idősek életében.

Az idősek megbecsüléséről annak ismeretében is furcsa beszélni - mondta, hogy a 9 tagszervezettel bíró, több száz ezer nyugdíjat képviseli szövetség számos alkalommal kezdeményezett tárgyalást többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel a megoldandó feladatokról, és vagy válaszra sem méltatta őket a kormány, vagy semmitmondó reakció érkezett, de a találkozó egyetlen alkalommal sem jött létre.

Mindezek ellenére a Fidesz-kormányt a nyugdíjasok 60 százaléka támogatja, ennek okáról csak sejtései vannak – mondta. Minél kisebb településen lakik valaki, annál korlátozottabban jut hozzá információkhoz, az ingyenes tévécsatornák, a megyei lapok, vagy a rádiók híradásai a kormány üzeneteit juttatják el. A kistelepüléseken a polgármester és az országgyűlési képviselő élet-halál ura.

Orbán Viktor márciusban küldött levelében a már említett témákon kívül azt írta: a nemzeti kormány a háborús időkben is biztonságot nyújt az időseknek, a magyarok pénzét ugyanis nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyarok támogatására fordítja. „Megvédjük a nyugdíjakat, továbbra is számítok Önre, és Ön is számíthat rám.”