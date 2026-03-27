Új törvényben szabályozná a Demokratikus Koalíció a vallásszabadságot, illetve az egyházak jogállását és finanszírozását

2026-03-27 22:41:00 CET

Dobrev Klára, az ellenzéki párt elnöke szerint megszűnne a kivételezés, a hitélet közvetlen állami támogatása, de anyagilag is segítenék Iványi Gábor üldözött egyházát.

„A Demokratikus Koalíció szerint a jelenlegi egyházpolitika nem a vallásszabadságról, hanem a kivételezésről és a politikai beavatkozásról szól, mivel az állam egyes egyházakat előnyben részesít, másokat hátrányba hoz” – ismertette Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke az ellenzéki párt huszadik, kormányváltás utáni időszakra készített előterjesztését a lapunkhoz is eljuttatott közleményben. Amennyiben bejutnak a parlamentbe, új törvényjavaslatot nyújtanak be a vallásszabadságról, az egyházak jogállásáról és finanszírozásáról is.

„A lelkiismereti és vallásszabadság azonban alapvető jog. Az államnak nincs joga eldönteni, melyik hit értékesebb a másiknál” – fogalmazott a pártelnök. Az új rendszerben hatályon kívül helyeznék a jelenlegi egyházügyi törvényt, és egységes, átlátható jogállást teremtenének minden vallási közösség számára. Az egyházi és állami intézmények finanszírozását azonos szabályokhoz kötnék, továbbá megtiltanák az egyházi hitéleti tevékenység közvetlen költségvetési támogatását.

„A DK egységes adózási szabályokat vezetne be, valamint egyértelműen megtiltaná a diszkriminációt és a szegregációt az egyházi intézményekben is, és helyreállítjuk azoknak az egyházaknak a jogait és jó hírnevét, amelyeket az elmúlt években hátrány ért, és rendezzük az ebből fakadó károkat. Ennek keretében rendeznünk kell az Orbán-kormány által üldözött, Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogi és pénzügyi helyzetét is” – szögezte le Dobrev Klára. Szerinte ugyanis olyan rendszer kell, ahol az állam semleges, a vallás szabad, a közösségek pedig egyenlőek, és ahol a hit nem politikai eszköz, hanem személyes meggyőződés.