Mindig van lejjebb – Az Orbán rezsim szintet süllyedt a befolyásolásban, lejáratásban

Orbán Viktor;Iványi Gábor;titkoszolgálatok;befolyásolás;

2026-03-02 10:03:00 CET

A választási kampányban a Fidesz egyre jobban felpörgeti a lejáratást, a választók nemtelen befolyásolását. Február 24-én, kedden egy vélhetően magyar hátterű, illetve egy „orosz-magyar koprodukciós” akciónak lehettünk tanúi.

Miközben Orbán Viktor azt nyilatkozta, ő sosem ártott Iványi Gábornak, egy Oknyomozó Riport nevű ál-oknyomozó portál Iványit pedofíliával vádolta meg, egyben hozzátéve, hogy Magyar Péter a lelkész követője és támogatója.

Mint miniden ilyen esetben, érdemes szemügyre venni magát a portált. Nincs érdemi elérhetősége, „írásainak” többsége kamu, annak érdekében, hogy ne csak maga a lejárató cikk szerepeljen a honlapon. A vádak nem alátámasztottak, nem ismert a forrás sem. Előbb van az ítélet, azután az indoklás – ha egyáltalán ez utóbbi előfordul.

A mesterséges intelligencia világában az efféle „leleplezések”, szövegek elemzésére érdemes megkérni többféle MI-t. Jelen esetben a Geminit, a ChatGPT-t és a Copilotot kértük meg ennek elvégzésére. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a konkrét esetben aligha valószínű a szláv anyanyelvi és ezzel az orosz háttér.

Az eredeti szöveg készítői alighanem magyar anyanyelvűek lehettek, azonban feltehető, hogy nem a teljes szöveget írták meg, hanem alaposan kidolgozott utasításokkal látták el – promptolták – az általuk használt MI-t. A sablonos szófordulatok, szövegelemek miatt több nyelvi jel mutat arra, hogy a napvilágra került szöveget MI írta. Az angol szövegváltozat elviekben készülhetett angolul magas szinten beszélő magyar anyanyelvű személy közreműködésével, azonban a ChatGPT felveti a lehetőséget, hogy az a magyar szöveg alapján, „nemzetközi narratívára optimalizált” módon készült mesterséges intelligenciával.

Az anyag készítőinek háttere tehát inkább magyarnak, mint orosznak tűnik. A legvalószínűbb, hogy titkosszolgálati és/vagy informatikai, propaganda tapasztalatokkal rendelkező személyek, cégek készíthették, esetleg valamelyik magyar szolgálat berkeiben írhatták meg. Az utóbbinak azonban kisebb a valószínűsége: az ilyen munkákat is – elviekben – „le kell papírozni”, s akkor már többen tudnak róla és nő a szivárgás veszélye. Arra meg jobb nem gondolni, hogy esetleg „stikában”, hivatalos iktatás nélkül hozták létre.

De nem volt hiány február 24-én az újabb nyílt orosz-magyar titkosszolgálati együttműködésből sem.

Az orosz hírszerzés rendszeresen tesz közzé befolyásolási célzatú „közleményeket”, amelyeket időről időre felhasznál a magyar állami propagandagépezet. Augusztusban az Európai Bizottság elnökét vádolták azzal, hogy Magyar Péterrel akarja „megpuccsolni” Orbán Viktort. A miniszterelnök és külügyminisztere ovációval fogadták a közleményt. Novemberben az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egy Ukrajnát vádoló bejelentését hozta le kiemelt hírként az Origo.

Az orosz hírszerzés (SZVR) február 24-én azt jelentette be, hogy „London és Párizs arra készülnek, hogy atomfegyverekkel lássák el Ukrajnát”. A Pesti Srácok haladéktalanul, és minden kritika nélkül hozta le az „értesülést”, tevékenyen hozzájárulva a háborús hisztéria erősítéséhez – miközben ilyen brit-francia szándékról a valóságban szó sincs.

Az SZVR tavaly közel negyven, idén eddig négy befolyásolási célú „közleményt” tett közzé. Ezek célpontjai elsősorban az Európai Unió és a NATO tagállamai. Hazánkon kívül azonban a közlemények támadóak a célországgal szemben, azaz az ottani elitek „csalárdságát” kritizálják.

Az EU-ban és a NATO-ban egyetlen rezsim van, amit az oroszok támogatnak és segítenek ilyen eszközökkel: a magyar. 2025 augusztusa óta ez a negyedik eset (igaz abból az egyik egy FSZB közleménnyel kapcsolatos), amikor a magyar kormány vezetői és propagandájuk nyíltan vállalják az orosz érdekek és narratíva terjesztését Magyarországon. A választás közeledtével ez csak egyre rosszabb lesz.