Már a tanúkihallgatások is megkezdődtek a győri lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint ügyében

2026-03-27 22:36:00 CET

A város polgármestere abban bízik, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás feltárja a pénz útját. A közvagyon eltüntetésére sem a fideszes felügyelet alatt álló önkormányzati cég, sem a pénteken éppen a városban kampányoló Orbán Viktor sem adott magyarázatot.

Előbb-utóbb ki fog derülni, hová lett a pénz, a győriek 1,7 milliárd forintja, mert már a tanúkihallgatások is elkezdődtek – posztolta pénteken a Facebook-oldalán Pintér Bence Győr független polgármestere, akinek feljelentésére a Győr-Szol Zrt- ügyében, ahogy korábban megírtuk, büntetőeljárás van folyamatban. A megyei jogú város vezetője a Népszavának is elmondta, a fideszes irányítású felügyelőbizottság mellett működő önkormányzati cég 2024. decemberi pénzügyi mérlege szerint még kétmilliárd forint volt a bankszámlán, 2025. szeptemberében viszont már csak 304 millió forint.

A polgármester a lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint miatt kezdeményezte már a közgyűlés feloszlatását is, amit azonban a kormánypárti képviselők nem támogattak, ezért vártak volna választ a város vezetői a választási kampányban pénteken Győrbe látogató Orbán Viktortól:

Hol a pénz, miniszterelnök úr? Hol a győriek 1,7 milliárdja?

Erről még egy molinót is kifeszítettek a városházára, hogy a kormányfő is jól lássa, de ő, amit az tudósításunkból kiderült, a pénzzel nem is törődött, helyette ukránozott és tiszázott, majd kijelentette, hogy fantasztikus estéje volt. Pintér Bence szerint azért így kérdezték volna Orbánt, mert azt már látták, hogy a kampányeseményein valójában nem kérdezhet senki. Ezért posztjában kitért arra, hogy arról az 1,7 milliárdról kérdezik, ami a fideszes felügyeletű Győr-Szol Zrt. által kezelt lakáskasszából folyt el, amit rászorulók gyűjtöttek rászorulóknak. „Arról az 1,7 milliárdról, aminek elpárolgását körömszakadtáig tagadta a Fidesz-frakció, de kitartó munkánknak köszönhetően hamar lebuktak: bár tettek a helyére pénzt, azt valójában hitelkeretből, így a helyzet még annál is rosszabb, mint korábban gondoltuk” – tette hozzá.

A városvezető szerint ugyanis az 1,7 milliárd forint eltűnéséről nyilvánvalóan tudnia kell a Fidesz elnökének, Orbán Viktornak is, aki rendszeresen találkozik Fekete Dáviddal, a győri Fidesz-frakció vezetőjével, miniszteri biztossal, aki ráadásul a Győr-Szolt felügyelő, tulajdonosi jogait gyakorló városstratégiai bizottság elnöke is. „Ha nem beszéltek az ügyről, az is elég nagy probléma. Miniszterelnök úr, hogy lehet az, hogy olyan emberekkel veszi körül magát, akiknek a személyes felügyelete alatt elfolyt 1,7 milliárd forint közpénz? Hogyan támogathat olyan politikusokat az országgyűlési választásokon, akik szavazatukkal akadályozták és akadályozzák a mai napig az ügy és a pénz útjának feltárását?” – vetette fel Pintér Bence, aki ezek után már csak a nyomozó hatóságok munkájában bízhat.