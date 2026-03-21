Az Orbán-kormány szerint hamis ukránpárti propaganda az orbáni önmerényletre tett orosz javaslat

merénylet;Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;javaslat;orosz hírszerzés;Kormányzati Tájékoztatási központ;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-21 18:30:00 CET

Szijjártó Péter a Tisza Pártot és az ukrán elnököt vélte felfedezni a The Washington Post forrásai mögött.

A The Washington Post értesülése teljes mértékben hamis, ukránpárti propaganda. Ezzel szemben tény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kampány során a nyilvánosság előtt halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét – idézi a 24 a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) válaszát az amerikai lap cikkének megjelenése után.

Lapunk is írt arról, hogy a The Washington Post forrásaira hivatkozva azt írta, hogy 2026 márciusában, az április 12-i parlamenti választást felvezető kampányban az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy merényletkísérletet a miniszterelnök ellen.

Az oroszok szerint ugyanis egy merényletkísérlet lenne képes alapvető fordulatot elérni abban, hogy Orbán Viktor népszerűsége egyre csak süllyed: egy ilyen incidens a választási kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné volna át, amelynek a kulcstémája nyilván az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme. Mint írták, az SZVR belső jelentésként készült javaslatát egy európai hírszerző szolgálat szerezte meg, az viszont nem világos, hogy meddig jutott. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár nem válaszolt a The Washington Post kérdéseire, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pedig dezinformációnak nevezte az amerikai lap hírét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombati Facebook-videójában a KTK-hoz hasonló stílusban reagált, de még tovább ment és a The Washington Postot meg sem említve, a Tisza Párttól származó „esztelen összeesküvés-elméletekről” elmélkedett. Szerinte az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak, majd az egészet alátámasztandó fejtegetésbe kezdett.

– Úgy látszik, hogy a Tisza Párt és a megbízóik is megijedtek mindattól, ami az elmúlt egy-két hétben történt. Látják a tömegeket Orbán Viktor gyűlésein, látták minden idők legnagyobb Békemenetét, látják, hogy az emberek Magyarországon nem akarnak háborút – sorolta a magyar diplomácia vezetője. Felvetette, hogy Magyar Péter néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről, azaz a kormánypártok részéről egy önmerénylet lehetőségéről beszélt, majd a választások ukrán befolyásolásáról, amit ők nem hagynak. – Nem elég, hogy Volodimir Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég, hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, most még mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak – fogalmazott Szijjártó Péter.