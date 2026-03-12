Orbán Viktor tudja, hogy a mostani tábora nem elég a győzelemhez, de fordítani már aligha lesz képes

Fidesz;parlamenti választás;közvélemény-kutatások;Tisza Párt;

2026-03-12 07:45:00 CET

Teljesen valószínűtlen, hogy a következő egy hónapban olyasmi történjen, ami megfordítja a Fidesz és a Tisza Párt versenyének az állását – mondta a Népszavának Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója. A 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel szerint még nem lefutott a meccs.

Egy hónappal a 2026. április 12i parlamenti választás előtt a Tisza Párt és a Fidesz is erősödött. Ez derült ki, a 21 Kutatóközpont adataiból. A teljes népesség körében a Tisza 38 százalékon, a Fidesz 30 százalékon áll, a pártválasztók között pedig 51:41 az állás Magyar Péter pártjának javára. A Fidesz támogatottsága ugyan 2024 októbere óta nem volt ilyen magas, de a biztos szavazóknál továbbra is 14 százalékos lemaradásban vannak a Tisza mögött.

– Én inkább a tízet venném alapul, ennyi lehet a valódi különbség – fogalmazott lapunknak Róna Dániel. „A biztos szavazó pártválasztók köre ugyanis jóval kisebb, mint a tényleges szavazók száma. Azokból áll, akik száz százalékra ígérik a részvételüket, de ez még egy hónappal a választás előtt sem mutatja meg a valódi szándékukat – magyarázta.

Egy hónap alatt le tud dolgozni 10 százaléknyi lemaradást a Fidesz? – kérdeztük az elemzőt, aki úgy véli, hogy a Fidesznek nem is kell fordítania, elég csupán 7 százalék hátrányt ledolgozniuk. – Ha mondjuk csak három-négy százalékkal nyer a választáson a Tisza, az is a Fidesz kormányalakításához vezethet – mondta.

Róna Dániel szerint a Fidesz halvány erősödése elsősorban a bizonytalan vagy párt nélküli választóknak kisebb mértékben pedig a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak köszönhető. A 21 Kutatóközpont vezetője viszont

nem lát egyértelmű kapcsolatot az Orbán-kormány mostani ukránellenes kampányával. Inkább a javuló gazdasági közhangulat, és a februárra időzített osztogatás érhettek célt

– jegyezte meg. Másképp látja a helyzetet Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője. – Amit most látunk, az a Fidesz táborának aktivizálódása – jelentette ki. Mint lapunknak elárulta, saját kutatásaikon azt látja, hogy a kormánypárti szavazók elkedvtelenedése megfordult. A korábbi 80 százalékos tartományból ismét 90 százalék körülire ugrott a fideszesek választói aktivitása.

Ezt Pék Szabolcs leginkább az Ukrajnával folytatott kőolajvezeték-vitának és a Volodimir Zelenszkij elleni kampánynak tudja be. Ám hozzátette: hiába „zárul az olló”, ha igazak a 21 Kutatóközpont számai, a teljes népességben a Tisza Pártnak továbbra is 600 ezerrel több szavazója van a Fidesznél. Ezt Orbán Viktornak a hátralévő 30 napban nagyon nehéz lesz megfordítania.

Török Gábor politológus szerdán szintén reagált a 21 Kutatóközpont friss közvélemény-kutatására. Facebook-posztjában többek között azt írta: „Négy évvel ezelőtt a kutatók azt találták, hogy a szavazók közel 20 százaléka az utolsó egy hónapban döntött. (…) A 20 százalék persze nem kevés, az arányokon jelentősen tud még változtatni, különösen egy szoros állásnál. Nem tudjuk, hogy most mi a helyzet, de a közel egy éve alig változó közvélemény-kutatásokban egyelőre csak komoly fantáziával lehet egy nagy fordulat lehetőségét meglátni.”

Róna Dániel szerint a bizonytalanok ráadásul nem mind egy jelöltre fognak szavazni, sőt, a végén sokuk inkább otthon marad. – Azok viszont, akik részt vesznek a választáson, várhatóan megoszlanak majd a két nagy párt között – reagált kérdésünkre, hogy átrendezheti-e ennyi ingadozó szavazó az erőviszonyokat.

Az elemző úgy véli, Orbán Viktor pontosan tudja, hogy a most meglévő tábora valószínűleg nem elég a győzelemhez, ezért jelentette be, hogy jövő héttől nyilvános, utcai országjárásra indul.

– Mindent meg kell tennie azért, hogy ne csak Fidesz-szavazókat szólítson meg, ezért a Fidesz a kontrollvesztés minimális kockázatát is bevállalja

– fogalmazott.

- Lényeges fordulatra nem számítok. Teljesen valószínűtlen, hogy a következő egy hónapban olyasmi történjen, ami megfordítja a pártverseny állását – mondta a Népszavának a legfrissebb közvélemény-kutatásokról Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója, aki mérsékelt esélyt lát arra, hogy Orbán Viktornak a következő 30 napban sok bizonytalan szavazót sikerül megszólítania. A Medián ügyvezető igazgatója a Népszavának azt mondta: saját legutóbbi felmérésükben mind a bizonytalanok, mind a pártszimpátiájukat el nem árulók között túlnyomó többségben voltak a kormányváltást óhajtók. – A Fidesznek kisebb tartaléka van a Tiszánál – szögezte le érdeklődésünkre Hann Endre.

A HVG-n egyébként szintén szerdán jelentek meg új adatok a Mediántól, amelyek azt mutatták, hogy a Tisza Párt már szinte Magyar Pétertől függetlenül is erősödik, saját lendülete viszi előre.