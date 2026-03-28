Jemen rakétákkal támadta Izraelt

2026-03-28 10:58:00 CET

A húszik most először hajtottak végre támadást a zsidó állam ellen az iráni háború kitörése óta.

Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, készek cselekedni, ha folytatódnak az Irán elleni támadások - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.

A nap folyamán a Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak. Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel.

Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. Megszólaltak a légvédelmi szirénák az Izrael északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá.

Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.