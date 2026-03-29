A volt helyettes hírszerzési vezető szerint nem bizonyítja a kormányzati állításokat a Tisza Párt informatikusának a kihallgatásáról közzétett videó, a pszichés pressziót annál inkább

2026-03-29 10:12:00 CEST

A kihallatók láthatóan nem vették figyelembe, hogy egy 19 éves fiatallal beszélnek.

Ahogy én figyeltem ezt a videót, azért több probléma van. Az egyik az, hogy ez egy megvágott kihallgatás, tehát teljes egészében nem lehet tudni, hogy hogyan épült föl ennek a logikája - mondta a Klubrádiónak nyilatkozva Telkes András nemzetbiztonsági szakértő, az Információs Hivatal (IH) korábbi főigazgató-helyettese, aki szerint a kormányzati szócsőként működő média állításával ellentétben nem nyert bizonyítást, hogy Gundalfot beszervezték volna.

Mint lapunk is beszámolt róla, egy titkosítás alól feloldott videóval igyekszik bizonyítani az Orbán-kormány, hogy a Tisza Párt 19 éves informatikusát az ukrán titkosszolgálat szervezte be. A csaknem egyórás felvételen több különböző kihallgatás részleteit látni és hallani, a szereplőket elfedték, csak a hangjuk ismerhető fel, így minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy valóban az érintettekről van-e szó. Az sem világos, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal tanúként vagy gyanúsítottként hallgatta-e ki a Gundalf művésznéven is ismert H. D-t, az informatikus mindenesetre kapott egy kérdést arról, ki az a V.E., aki a gyanúja szerint rá akarta venni őt és a Buddha művésznéven említett társát, M. T.-t a Tisza Párt bedöntésére. Az informatikus elmondása szerint soha nem találkoztak V. E.-vel, aki a Session nevű üzenetküldő applikáción vette fel velük a kapcsolatot. Eljátszották neki, hogy belemennek vele az alkuba a Tisza Párt bedöntéséről, de megpróbálják lebuktatni, azt az övet, amelybe kamerát rejtettek, az esetleges találkozóra szánták „biztonsági vagy önvédelmi” eszközként.

Bár a Fidesz és az Orbán-kormány szócsöveként működő média egyértelműen bizonyítékként állítja be, a videó nem bizonyítja a teljes történetet, sem a teljes kontextust és magát az állítást sem. Maga a megfogalmazás, miszerint az informatikus „afelé hajlik”, hogy beszervezés jellegű dolog történhetett, egy feltételezés, semmint egyértelmű tény. A kérdező részéről viszont elhangzanak érdekes mondatok, mint például, hogy: „Mi Rogán Antal gonosz kutyái vagyunk. Rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé.” Továbbá:: „Nem csak a jelenlegi kormányzatnak érdeke az, hogy a Tisza Párt ne nyerje meg a következő választást, vannak olyan országok, amelyeknek szintén ez nem érdeke, ha jól gondolom.”

Telkes András a Klubrádiónak nyilatkozva hangsúlyozta, egy 19 éves fiatalemberről van szó, aki bár nagykorú, de az érett felnőttkortól még messze van, és ehhez képest leültettek vele szemben a kihallgatások nagy részén két kihallgatót, akik folyamatosan pergőtűzszerű kérdésekkel árasztották el. „Számomra ennek az egész kihallgatásnak nagyon erős pszichés presszió jellege volt. Tehát ott többször elhangzott, hogy a büntető törvénykönyv tételeiről, kémkedésről, kémkedés előkészületéről lehet szó” - fogalmazott. A szakember úgy folytatta: „Nekem ennek az egész kihallgatásnak a kulcsmondata az volt, hogy egyik alkalommal azt mondja az egyik kihallgató, örülök, hogy sikerült elültetni a gyanakvás csíráját. Tehát folyton azt súlykolták bele, hogy akikkel ő találkozott, azok lehettek esetleg kémek, és hogy ez neki miért nem jutott eszébe, 19 évesen. Ráadásul a fiatalember egyébként nagyon jól felismerte, mik azok a kérések esetleg, amikor az ukránokkal került kapcsolatban, amibe már úgy nem kellene belemenni. Nem feltétlenül jutott eszébe, hogy ez kémkedés lehet, de ezektől a lépésektől minden alkalommal elhatárolódott. Tehát, amit állít itt a kormánysajtó a kihallgatás nyomán, hogy bebizonyosult az, hogy beszervezték, hát ez egyáltalán nem igaz.”

Egyébként úgy tűnik, a gyermekpornográfia kérdésköre - ami miatt a rendőrségi nyomozás elindult Gundalffal és Buddhával szemben, lefoglalva minden eszközüket, és amely bűncselekményre semmilyen bizonyíték nem került elő - szóba sem került a meghallgatáson.