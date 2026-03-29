Orbán Viktor: Az ellentüntetők között sok a középiskolás korú fiatal, de a gyűlöletből mindig van visszaút

Fidesz;Békéscsaba;Orbán Viktor;országjárás;fiatalok;gyűlölet;Tisza Párt;

2026-03-29 18:17:00 CEST

A miniszterelnök vasárnapi békéscsabai kampánygyűlésén is megjelentek ellenzéki tüntetők, akiket a miniszterelnök provokátoroknak nevezett. Szerinte nincs épelméjű magyar ember, aki háborút akarna, és minden érv, amelyet a Fidesz ellen hoznak fel, az valójában mellette szól.

Az elmúlt két hétben felszántottam fél Magyarországot, a következő két hétben felszántjuk a másik felét – jelentette ki Orbán Viktor országjárásnak békéscsabai állomásán vasárnap.

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy elmondta, 12 év után jött Békéscsabára, és arra kérte az embereket, hogy április 12-én szavazzanak Kónya Istvánra és Takács Árpádra a Békés megyei választókerületekben.

Orbán Viktor szerint amikor két hete elindult, azt mondták neki, hogy körülbelül azonosak az erőviszonyok. Erről eszébe jutott egy „régi parlamenti történet”, amikor Deák Ferenc kalapját tévedésből egy fiatalember elvitte, elcserélte, majd visszahozta, és azt mondta, elnézést kérek, de a fejünk körülbelül egyforma. – Azt mondta Deák Ferenc, körül lehet, de belül nem – viccelődött. Úgy folytatta: – Azt is mondták két héttel ezelőtt, hogy többé-kevésbé pariba vagyunk. Azt láttam az elmúlt két hétben, hogy mi vagyunk többé, ők vannak kevésbé. Hogy ide is elküldték a provokátoraikat, ráadásul fiatalokat, az ennek a bizonyítéka. Soha ne zavard meg az ellenfeled, amikor éppen hibát követ el.

Azt hitték, hogy megnyerték, hogy a kezükben van, de a sajt csúszik ki a szájukból. Ezért idegesek, ezért kell nekünk higgadtan és nyugodtan fogadni még a provokátorokat is.

Orbán Viktor ezt követően ismét három részre osztotta a megjelent tömeget. Akik elöl vannak, ők „Magyarország polgári, nemzeti és keresztény közössége”, akiknek közös szenvedélyük az ország. A tömeg szélén állók a kormányfő gondolatmenete szerint a bizonytalanok, akik még nem tudják, kire szavazzanak. Nekik is megköszönte, hogy eljöttek, hátha tud néhány szempontot adni a döntésükhöz. – És mindig vannak tiszások is. Jó, hogy eljöttek, részben azért, hogy lássuk a különbséget köztük, és magunk között.

Mi azért jövünk össze, mert szeretünk együtt lenni, ők a düh meg a gyűlölet miatt jönnek el.

Azt üzenjük nekik közösen innen: egy haza jövőjét nem lehet dühre, indulatra és gyűlöletre építeni, csak szeretetre és összefogásra lehet. Miután sok köztük a középiskolás korú fiatal, fontos kérdés, hogy van-e visszaút a gyűlöletből. Mindig van. Csak annyit kérünk tőlük, még hogyha most ellenünk is vannak, ne keményítsék meg a szívüket. Nyissák ki a fülüket, hallgassanak meg bennünket, és remélem, ha meghallgatták az én mondandómat, április 12-én ránk fognak szavazni – kérte.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy nagy nemzetközi érdeklődés övezi a magyarországi választást. Szerinte azért figyel mindenki ránk, „mert van néhány dolog, amit csak mi magyarok mertünk megtenni az elmúlt 16 évben”, és példaként tekintenek ránk. – Akik migránsmentes Európát akarnak, azok a migránsmentes Magyarországnak szurkolnak – fogalmazott. Szerinte Magyarország az egyetlen állam Európában, amely nyíltan háborúellenes, csak Szlovákia zárkózik fel. – Az ukránok megjelentek a magyar választáson a pénzükkel, az olajblokáddal, a kémeikkel és az ügynökeikkel, beépültek a közéletbe, beleértve a politikát is – állította.

Leszögezte: nem fogadják el, hogy Ukrajna beavatkozzon a választásba és „ukránbarát” kormányt juttasson hatalomra. – Volodimir Zelenszkij terve nem sikerült. Nem sikerült most, és nem fog sikerülni április 12-én sem – mondta Orbán Viktor az üzemanyagár-emelkedésekről, amit szerinte kivédtek a védett árakkal, miközben mindenhol máshol drágul. Ezt követően felsorolta, szerinte milyen eredményeket ért el a kormány az elmőlt négy évben, mit ígértek és abból mit tartottak be. Orbán szerint a következő négy év kulcsszava a kimaradás, hogy sikerül-e kimaradni a fegyverszállításokból és Ukrajna hitelezéséből. Nincs épelméjű magyar ember, aki háborút akarna. A kérdés nem az, hogy ki nem akar háborút, hanem az, hogy ki tud nemet mondani rá. A Fidesz-KDNP és jómagam tudunk nemet mondani – közölte.

A miniszterelnök felidézte, 1989-ben nemet tudtak mondani a szovjeteknek, 2015-ben a migrációs válság idején pedig a németeknek mondtak nemet, 2022-ben pedig az Európai Uniónak mondtak nemet a háborúra. – Mi vagyunk egyedül azok, akik képeseket 2026-ban nemet mondani az ukránoknak a háborúra, és kívül tartani Magyarországot a háborún – jelentette ki.

Orbán Viktor szerint minden érv, amit a Fidesz ellen hoznak fel, az valójában mellette szól. – Az életkorunk, a tapasztalatunk, a hatalomban eltöltött évek ma mind előny Magyarország számára, és nem hátrány. Vannak idők, amikor szabad kísérletezni, változtatni, kockáztatni. Abban sincs semmi baj, hogyha a fiatalok, akik itt füttyögetnek, hatalomra szeretnének kerülni, meg idősebbek is vannak, akik pénzt, befolyást akarnak, és abban sincs kivetnivaló, ha valaki miniszterelnök szeretne lenni. A kérdés csak az, hogy mikor. Most nem ilyen időket élünk, nem kockáztatni, nem változtatni kell, hanem biztos döntéseket kell hozni – hangoztatta.