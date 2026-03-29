A NER égisze alatt működő Blikk simán leírta, hogy a TV2 régóta propagandatévéként funkcionál

2026-03-29 19:26:00 CEST

A bulvárlap 2025 októbere óta azé az Indamediáé, amelynek társtulajdonosa Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója.

„Marsi Anikó, aki az RTL Híradónál kezdte kereskedelmi televíziós pályáját, nyolc éve – 2018-ban – azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett szavazásra buzdítottak, amit bepanaszoltak a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). A testület végül úgy döntött, megbírságolja a régóta propagandatévéként funkcionáló csatornát a nyílt kampányolásért, ami durván sérti a médiatörvényt” – írta a nemrég kormányközelbe került Blikk.

A bulvárlap vasárnap délutáni cikkében Marsi Anikó, a TV2 műsorvezetőjéről – a Női Digitális Polgári Kör alapítójáról – írt, aki követte Orbán Viktor kormányfő egy napját. Az írás további része egyébként már abszolút passzol a kormánypárti irányhoz: Marsi agyondicséri a miniszterelnököt. Például: „Mindenkit néven szólít, aki felbukkan a környezetében. Mindenkit. Elképesztő teherbírású ember. És valami őrületes képessége van, hogy vizionáljon nagyon fontos gazdasági, politikai folyamatokat. Össze tudja rakni az összefüggéseket, és ráadásul helyes következtetéseket tud levonni.”

Mint megírtuk, a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok 2025. október 31-től az Indexet is tulajdonló Indamediához kerültek, amelynek egyik társtulajdonosa Vaszily Miklós, a Mészáros-féle TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója.