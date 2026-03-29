Feljelentést tettek az ellentüntetők az Orbán Viktor péceli gyűlésén őket vegzáló verőlegények miatt

Garázdaság miatt feljelentést tettek a tüntetők, akiket Orbán Viktor országjárásnak péceli állomásán megrángattak a hírhedt fekete ruhás férfiak – számol be a Telex.
Mint arról beszámoltunk, fekete ruhát viselő, verőlegénynek tűnő férfiak minden jel szerint szervezett akció keretében pénteken, sorfalat állva fizikailag is megakadályozták, hogy ellentüntetők közel menjenek a kormányfő győri gyűléséhez. A miniszterelnököt rendszeresen ellentüntetők fogadják az országjárásán, akiknek vegzálására a korábbi helyszíneken, például szombaton Pécelen is felbukkant a fekete ruhás csoport, több esetben kitépték a tiltakozók kezéből a molinókat és rángatták is őket.
A lap szerint egy konkrét eset miatt csoportosan elkövetett garázdaság miatt feljelentést tett a Gödöllői Rendőrkapitányságon szombaton Tarcsi Sándor, aki Csőgör Péter volt rendőrtiszttel együtt próbált egy molinót feltartani aznap az Orbánt hallgató tömeg közepén. Azonban a „pedofidesz” feliratú molinót kitépték a kezükből, őket pedig a földre vitték a fekete kabátos alakok.
Tarcsi Sándor el is küldte a Telexnek a feljelentést és a tanúvallomását. Ebben arról ír, Csőgörrel bementek az Orbánt hallgató tömegbe, ahova három sötétruhás férfi követte őket. Amikor kibontották a molinót, az egyik feketeruhás lehúzta azt, majd egyiküket fojtófogással a földre vitte, dulakodás kezdődött. Ekkor megjelentek a Valton biztonsági emberei, akik kitessékelték Tarcsit és Csőgört, a molinót pedig nem adták vissza. Kijjebb elővettek egy másik molinót, de egy 18-20 év körüli férfi kitépte a kezükből és elfutott, ezért üldözőbe vették. Végül utolérték, egyikük lefogta, majd kivették a kezéből a molinót – írja a lap.